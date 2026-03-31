 గిల్‌ (39) ఔట్‌ | IPL 2026 Today PBKS Vs GT Match Live Score Updates And Highlights, Punjab Kings Won Toss And Opt To Bowl In High Voltage Clash | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

PBKS Vs GT Updates: గిల్‌ (39) ఔట్‌

Mar 31 2026 7:02 PM | Updated on Mar 31 2026 8:20 PM

IPL 2026 Match 4: Punjab kings Vs Gujarat Titans Updates

గిల్‌ ఔట్‌
9.3వ ఓవర్‌- 83 పరుగుల వద్ద గుజరాత్‌ రెండో వికెట్‌ కోల్పోయింది. చహల్‌ బౌలింగ్‌లో కన్నోల్లీకి క్యాచ్‌ ఇచ్చి శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ (39) ఔటయ్యాడు. 

తొలి వికెట్‌ కోల్పోయిన గుజరాత్‌.. సుదర్శన్‌ (13) ఔట్‌
3.4వ ఓవర్‌- 37 పరుగుల వద్ద గుజరాత్‌ తొలి వికెట్‌ కోల్పోయింది. జన్సెన్‌ బౌలింగ్‌లో శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి సాయి సుదర్శన్‌ ఔటయ్యాడు. 

ఐపీఎల్‌ 2026లో భాగంగా ఇవాళ (మార్చి 31) జరుగుతున్న నాలుగో మ్యాచ్‌లో గత ఎడిషన్‌ రన్నరప్‌ పంజాబ్‌ కింగ్స్‌, గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ తలపడుతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌ పంజాబ్‌ హోం గ్రౌండ్‌ అయిన మహారాజా యాదవీంద్ర సింగ్‌ అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ స్టేడియంలో (ముల్లాన్‌పూర్‌) జరుగుతుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో పంజాబ్‌ టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకుంది.

ఇరు జట్లు చివరి సారి తలపడినప్పుడు పరుగుల వరద పారింది. అహ్మదాబాద్‌ వేదికగా గత ఎడిషన్‌లో జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన పంజాబ్‌ 243 పరుగుల భారీ స్కోర్‌ చేయగా.. గుజరాత్‌ సైతం అద్భుతంగా పోరాడినప్పటికీ, లక్ష్యానికి 12 పరుగుల దూరంలో (232) నిలిచిపోయింది. ఈ గెలుపుతో శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ పంజాబ్‌ కెప్టెన్‌గా గ్రాండ్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు.

తుది జట్లు..
పంజాబ్‌: ప్రభ్‌సిమ్రాన్ సింగ్(w), కూపర్ కొన్నోలీ, శ్రేయాస్ అయ్యర్(c), నేహాల్ వధేరా, శశాంక్ సింగ్, మార్కస్ స్టోయినిస్, మార్కో జాన్సెన్, జేవియర్ బార్ట్‌లెట్, విజయ్‌కుమార్ వైషాక్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, యుజ్వేంద్ర చాహల్

పంజాబ్ కింగ్స్ ఇంపాక్ట్ సబ్‌లు: ప్రియాంష్ ఆర్య, హర్‌ప్రీత్ బ్రార్, ప్రవీణ్ దూబే, విష్ణు వినోద్, సూర్యాంశ్ షెడ్గే

గుజరాత్‌: సాయి సుదర్శన్, శుభమన్ గిల్(c), జోస్ బట్లర్(w), వాషింగ్టన్ సుందర్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, M షారుక్ ఖాన్, రాహుల్ తెవాటియా, రషీద్ ఖాన్, కగిసో రబడ, అశోక్ శర్మ, మహ్మద్ సిరాజ్

గుజరాత్ టైటాన్స్ ఇంపాక్ట్ సబ్‌లు: ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, జాసన్ హోల్డర్, జయంత్ యాదవ్, మానవ్ సుతార్, కుమార్ కుశాగ్రా 

 

Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Advertisement
 