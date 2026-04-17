IPL 2026: గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ వర్సెస్‌ కేకేఆర్‌ అప్‌డేట్స్‌

Apr 17 2026 7:05 PM | Updated on Apr 17 2026 7:25 PM

IPL 2026: Gujarat Titans Vs Kolkata Knight Riders Match Live Updates

Gujarat Titans Vs KKR Updates..

బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్న కేకేఆర్‌
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్‌లో భాగంగా అహ్మదాబాద్ వేదికగా శుక్రవారం 25వ మ్యాచ్‌లో గుజరాత్ టైటాన్స్‌, కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్ (కేకేఆర్‌) తలపడుతున్నాయి. టాస్ గెలిచిన కేకేఆర్‌ బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకుంది. కేకేఆర్‌ ఈ  మ్యాచ్‌కు ఒక మార్పుతో బరిలోకి దిగింది. ఫిన్‌ అలెన్‌ స్థానంలో టిమ్‌ సీఫెర్ట్‌ జట్టులోకి వచ్చాడు. మరోవైపు గుజరాత్‌ మాత్రం జట్టులో ఏ మార్పు చేయలేదు. 

ఈ సీజన్‌లో కేకేఆర్‌ ఇప్పటివరకు ఒక్క విజయం కూడా సాధించలేదు. ఐదు మ్యాచ్‌ల్లో నాలుగింటి పరాజయాలు, ఒక మ్యాచ్‌ రద్దు కావడంతో పట్టికలో అట్టడుగు స్థానంలో ఉంది. మరోవైపు గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ ఆడిన 4 మ్యాచ్‌ల్లో రెండు విజయాలతో ఐదో స్థానంలో ఉంది. ముఖాముఖి పోరులో నాలుగుసార్లు తలపడగా గుజరాత్‌ మూడుసార్లు, కేకేఆర్‌ ఒకసారి గెలుపొందాయి.

కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్: టిమ్ సీఫెర్ట్, సునీల్ నరైన్, అజింక్యా రహానే (కెప్టెన్), కామెరాన్ గ్రీన్, అంగ్క్రిష్ రఘువంశీ (వికెట్‌ కీప‌ర్‌), రోవ్‌మన్ పావెల్, రింకు సింగ్, రమణదీప్ సింగ్, అనుకూల్ రాయ్, వైభవ్ అరోరా, కార్తీక్ త్యాగి.

గుజరాత్ టైటాన్స్: శుభమన్ గిల్ (కెప్టెన్), సాయి సుదర్శన్, జోస్ బట్లర్ (వికెట్‌ కీప‌ర్‌),వాషింగ్టన్ సుందర్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, రాహుల్ తెవాటియా, రషీద్ ఖాన్, అశోక్ శర్మ, కగిసో రబడ, మహమ్మద్ సిరాజ్, ప్రసిధ్‌ క్రిష్ణ.

