ఐపీఎల్‌ 2024 సీజన్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌ తమ తదుపరి మ్యాచ్‌ను సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌తో ఆడనుంది. ఈ మ్యాచ్‌కు ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ హోం గ్రౌండ్‌ ఉప్పల్‌ స్టేడియం (హైదరాబాద్‌లోని రాజీవ్‌ గాంధీ ఇంట్నేషనల్‌ స్టేడియం) వేదిక కానుంది. రేపు (మార్చి 27) జరుగబోయే ఈ మ్యాచ్‌ కోసం ముంబై ఇండియన్స్‌ టీమ్‌ ఇవాళ హైదరాబాద్‌కు చేరుకుంది. జట్టుతో పాటు మాజీ కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ హైదరాబాద్‌కు చేరకున్నాడు.

THE CRAZE OF ROHIT SHARMA AT HYDERABAD...!!!!

- The Hitman is everyone's favourite, The Icon! 🙌 pic.twitter.com/c5rVEwtP9r

— CricketMAN2 (@ImTanujSingh) March 26, 2024