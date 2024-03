ఐపీఎల్‌-2024లో వరుసగా రెండో ఓటమిని మూటగట్టుకుంది ముంబై ఇండియన్స్‌. సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌తో బుధవారం నాటి మ్యాచ్‌లో 31 పరుగుల తేడాతో పరాజయం చవిచూసింది. సొంతమైదానం ఉప్పల్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగుతుంటే ఏ దశలోనూ కట్టడి చేయలేక చేష్టలుడిగి చూస్తూ ఉండిపోయింది.

ముఖ్యంగా ట్రవిస్‌ హెడ్‌(24 బంతుల్లో 62), అభిషేక్‌ శర్మ(23 బంతుల్లో 63), మార్క్రమ్‌(28 బంతుల్లో 42 నాటౌట్‌), హెన్రిచ్‌ క్లాసెన్‌(34 బంతుల్లో 80 నాటౌట్‌) ఊచకోతకు అడ్డుకట్ట వేయలేక ముంబై బౌలర్లు చేతులెత్తేయగా.. ఆ జట్టు అభిమానులతో పాటు యజమానులు కూడా తలలు పట్టుకున్నారు.

ఇక ఈ మ్యాచ్‌లో ముంబై ఓటమికి పాండ్యా కెప్టెన్సీనే కారణమనే విమర్శలూ వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఐపీఎల్‌-2024లో రోహిత్‌ శర్మను కాదని హార్దిక్‌ను సారథిగా నియమించినందుకు ముంబై ఇండియన్స్‌ ఫలితం అనుభవిస్తోందని నెట్టింట ట్రోల్స్‌ వస్తున్నాయి.

