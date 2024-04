ఐపీఎల్‌-2024లో హ్యాట్రిక్‌ విజయాలతో జోష్‌లో ఉన్నాడు రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ కెప్టెన్‌ సంజూ శాంసన్‌. ఇప్పటి వరకు ఆడిన మూడు మ్యాచ్‌లలో రాయల్స్‌ను గెలిపించి పట్టికలో అగ్రస్థానంలో నిలిపాడు.

కాగా ఈ ఎడిషన్‌లో తొలుత లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌.. అనంతరం ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌పై.. తాజాగా ముంబై ఇండియన్స్‌పై గెలుపొందింది రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌. వీటిలో ముంబైపై విజయం రాయల్స్‌కు ప్రత్యేకం. ఎందుకంటే ముంబైతో గత ఐదు మ్యాచ్‌లలో ఒక్కసారి మాత్రమే గెలిచిన రాజస్తాన్‌.. ఆరో మ్యాచ్‌లో గెలిచి ఎట్టకేలకు అంతరాన్ని తగ్గించుకోగలిగింది.

ముంబైని సొంత మైదానంలోనే ఓడించి సత్తా చాటింది. ఈ నేపథ్యంలో విజయానంతరం సంజూ శాంసన్‌ మాట్లాడుతూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. టాస్‌ గెలవడం తమ విజయానికి దోహదం చేసిందని పేర్కొన్నాడు.

The @rajasthanroyals made it three out of three in #TATAIPL 2024 with an impressive 6-wicket win at the Wankhede Stadium 🏟️👏

Recap the #MIvRR clash 🎥🔽 pic.twitter.com/Xzq9qpVITY

— IndianPremierLeague (@IPL) April 2, 2024