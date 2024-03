ఐపీఎల్‌ 17వ ఎడిషన్‌ ప్రారంభానికి మరి కొద్ది గంటల సమయం మాత్రమే మిగిలి ఉన్న నేపథ్యంలో అన్ని ఫ్రాంచైజీలు మార్పులు చేర్పుల విషయంలో నిమగ్నమై ఉన్నాయి.

గాయపడి లేదా ఇతరత్రా కారణాల చేత ఈ ఏడాది లీగ్‌కు దూరమైన ఆటగాళ్ల స్థానాలను అన్ని ఫ్రాంచైజీలు భర్తీ చేసుకునే పనిలో పడ్డాయి. తాజాగా ముంబై ఇండియన్స్‌ గాయం కారణంగా లీగ్‌కు దూరమైన శ్రీలంక పేసర్‌ దిల్షన్‌ మధుషంక స్థానాన్ని సౌతాఫ్రికా పేస్‌ సంచలనం క్వేనా మపాకాతో భర్తీ చేసినట్లు తెలుస్తుంది.

