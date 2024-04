ఐపీఎల్‌ 2024లో భాగంగా ముంబై ఇండియన్స్‌తో నిన్న (ఏప్రిల్‌ 11) జరిగిన మ్యాచ​్‌లో ఆర్సీబీ వెటరన్‌ ఆటగాడు దినేశ్‌ కార్తీక్‌ చెలరేగిపోయాడు. 23 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్ల సాయంతో 53 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో ఆర్సీబీ ఓడినా ఆకాశ్‌ మధ్వాల్‌ బౌలింగ్‌లో (ఆర్సీబీ ఇన్నింగ్స్‌ 16వ ఓవర్‌) డీకే ఆడిన షాట్లు మ్యాచ్‌ మొత్తానికే హైలైట్‌గా నిలిచాయి.

ఈ ఓవర్‌లో డీకే చిత్రవిచిత్రమైన షాట్లు ఆడి నాలుగు బౌండరీలు రాబట్టాడు. వినూత్న షాట్లతో డీకే ఆకాశ్‌ను చెడుగుడు ఆడుకున్నాడు. డీకే ఈ ఓవర్‌లో కొట్టిన నాలుగు బౌండరీలు ఒకే దిశలో వెళ్లడం విశేషం. డీకే ఉద్దేశపూర్వకంగా ఈ షాట్లు ఆడి సక్సెస్‌ అయ్యాడు. డీకే పవర్‌ హిట్టింగ్‌కు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట హల్‌చల్‌ చేస్తుంది. ఈ వీడియో చూస్తే రీప్లే చూసినట్లుంటుంది. అన్ని షాట్లు ఒకేలా ఉన్నాయి.

It's not a replay ❌



It's just @DineshKarthik using his improvisation perfectly 👌 not once but four times.



