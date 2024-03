ఐపీఎల్‌ 2024 సీజన్‌లో ప్రారంభమైన రెండో రోజు అదిరిపోయే మ్యాచ్‌ను అందించింది. ఈడెన్‌ గార్డెన్స్‌ వేదికగా సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌, కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌ మధ్య నిన్న (రాత్రి 7:30 గంటలకు) జరిగిన మ్యాచ్‌ ఆఖరి బంతి వరకు నరాలు తెగే ఉత్కంఠ నడుమ సాగింది.

భారీ లక్ష్య ఛేదనలో ఆఖరి ఓవర్‌లో 13 పరుగులు చేయాల్సి ఉండగా.. హెన్రిచ్‌ క్లాసెన్‌ తొలి బంతికే సిక్సర్‌ బాది సన్‌రైజర్స్‌ శిబిరంలో గెలుపుపై ధీమా పెంచగా.. కేకేఆర్‌ ఆటగాళ్లు హర్షిత్‌ రాణా, సుయాష్‌ శర్మ ఆ ఆనందాన్ని వారికి ఎంతో సేపు నిలబడనీయలేదు.

చివరి ఓవర్‌ బౌలింగ్‌ చేసిన రాణా వైవిధ్యమైన బంతులు సంధించి సన్‌రైజర్స్‌ గెలుపుకు అడ్డుకోగా.. సుయాష్‌ శర్మ కీలక దశలో (2 బంతుల్లో 5 పరుగులు) మెరుపు క్యాచ్‌ (క్లాసెన్‌) పట్టి ఆరెంజ్‌ ఆర్మీ చేతుల్లో నుంచి మ్యాచ్‌ లాగేసుకున్నాడు.

ONE OF THE GREATEST CATCHES IN IPL HISTORY...!!!



- Take a bow, Suyash Sharma. 🫡pic.twitter.com/CAq18gb8EO

