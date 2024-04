ఐపీఎల్‌-2024లో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ తిరిగి గెలుపుబాట పట్టింది. సొంత మైదానంలో వరుసగా రెండో మ్యాచ్‌ గెలిచి సత్తా చాటింది. కాగా ఐపీఎల్‌ తాజా ఎడిషన్‌ను సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ పరాజయంతో ఆరంభించిన విషయం తెలిసిందే.

తొలి మ్యాచ్‌లో ఈడెన్‌ గార్డెన్స్‌ వేదికగా కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌ చేతిలో ఓడిపోయిన కమిన్స్‌ బృందం.. తర్వాత సొంతగడ్డపై రికార్డు విజయం అందుకుంది. ఉప్పల్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌ను మట్టికరిపించి తొలి గెలుపు నమోదు చేసింది.

అయితే, ఆ తర్వాత అహ్మదాబాద్‌ వెళ్లిన సన్‌రైజర్స్‌కు మళ్లీ భంగపాటు తప్పలేదు. గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ చేతిలో ఏడు వికెట్ల తేడాతో ఓటమిని మూటగట్టుకుంది. ఈ క్రమంలో నాలుగో మ్యాచ్‌ కోసం మళ్లీ ఉప్పల్‌కు విచ్చేసిన సన్‌రైజర్స్‌ హోం గ్రౌండ్‌లో తమకు తిరుగు లేదని నిరూపించింది.

తాజాగా చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ను ఆరు వికెట్ల తేడాతో ఓడించి మళ్లీ విన్నింగ్స్‌ ట్రాక్‌ ఎక్కేసింది. ఈ నేపథ్యంలో సన్‌రైజర్స్‌ సహ యజమాని కావ్యా మారన్‌ సంతోషానికి అవధుల్లేకుండా పోయాయి. చెన్నైపై రైజర్స్‌ విజయం తర్వాత ఆమె ఒక్కసారిగా ఎగిరి గంతేశారు.

Joy for the Orange Army 🧡 as they register their second home win of the season 👌👌

Scorecard

— IndianPremierLeague (@IPL) April 5, 2024