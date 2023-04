IPL 2023: Delhi Capitals Vs SRH Match Live Updates

11 ఓవర్లలో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ 107/4

11 ఓవర్లలో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ నాలుగు వికెట్ల నష్టానికి 107 పరుగులు చేసింది. అభిషేక్‌ శర్మ 66, క్లాసెన్‌ 12 పరుగులతో ఆడుతున్నారు. అంతకముందు మార్క్రమ్‌ 8 పరుగులు వద్ద ఔట్‌ కాగా.. హ్యారీ బ్రూక్‌ డకౌట్‌గా వెనుదిరిగాడు.

అభిషేక్‌ శర్మ ఫిఫ్టీ.. ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ 83/2

ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ ఓపెనర్‌ అభిషేక్‌ శర్మ హాఫ్‌ సెంచరీతో మెరిశాడు. సిక్సర్‌తో ఫిఫ్టీ మార్క్‌ అందుకోవడం విశేషం. ప్రస్తుతం ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ రెండు వికెట్ల నష్టానికి 79 పరుగులు చేసింది. అభిషేక్‌ 57, మార్క్రమ్‌ 8 పరుగులతో ఆడుతున్నారు.

ఆరు ఓవర్లలో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ 62/2

ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో మ్యాచ్‌లో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ ఆరు ఓవర్లు ముగిసేసరికి రెండు వికెట్ల నష్టానికి 62 పరుగులు చేసింది. అభిషేక్‌ శర్మ 43, మార్క్రమ్‌ 2 పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నారు.

టాస్‌ గెలిచి బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్న ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌

ఐపీఎల్‌ 16వ సీజన్‌లో భాగంగా శనివారం ఢిల్లీ వేదికగా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌, ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ తలపడుతున్నాయి. టాస్‌ గెలిచిన ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకుంది.

ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ (ప్లేయింగ్ XI): డేవిడ్ వార్నర్ (కెప్టెన్‌), ఫిలిప్ సాల్ట్ (వికెట్‌కీపర్‌), మిచెల్ మార్ష్, మనీష్ పాండే, ప్రియమ్ గార్గ్, అక్షర్ పటేల్, రిపాల్ పటేల్, కుల్దీప్ యాదవ్, అన్రిచ్ నార్ట్జే, ఇషాంత్ శర్మ, ముఖేష్ కుమార్

సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ (ప్లేయింగ్ XI): హ్యారీ బ్రూక్, మయాంక్ అగర్వాల్, రాహుల్ త్రిపాఠి, ఐడెన్ మార్క్‌రామ్(కెప్టెన్‌), హెన్రిచ్ క్లాసెన్(వికెట్‌కీపర్‌), అభిషేక్ శర్మ, అబ్దుల్ సమద్, అకేల్ హోసేన్, భువనేశ్వర్ కుమార్, మయాంక్ మార్కండే, ఉమ్రాన్ మాలిక్

Meanwhile, in Delhi, @SunRisers win the toss & elect to bat first!

Who will come out victorious in the capital? 💬👇#DCvSRH #IPLonJioCinema #TATAIPL pic.twitter.com/Jwsvh30otU