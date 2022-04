ఐపీఎల్‌ 2022 సీజన్‌లో భాగంగా సోమవారం (ఏప్రిల్‌ 11) గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ 8 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించి, సీజన్‌లో వరుసగా రెండో విజయాన్ని నమోదు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ మ్యాచ్‌లో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ అన్ని విభాగాల్లో సమిష్టిగా రాణించి గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ను ఓటమిని పరిచయం చేసింది. ప్రస్తుత ఐపీఎల్‌ సీజన్‌ ద్వారా క్యాష్‌ రిచ్‌ లీగ్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన గుజరాత్‌ ఫ్రాంచైజీ.. అరంగేట్రంలోనే హ్యాట్రిక్‌ విజయాలు సాధించి దూసుకుపోతుండగా, సన్‌రైజర్స్‌ జీటి విజయాల పరంపరకు అడ్డుకట్ట వేసింది.

ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బౌలింగ్‌ చేసిన ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌.. భువీ (2/37), నటరాజన్‌ (2/34), మార్కో జన్సెన్‌ (1/27), ఉమ్రాన్‌ మాలిక్‌ (1/39) రాణించడంతో గుజరాత్ టైటాన్స్‌ను 162 పరుగులకే కట్టడి చేయగలిగింది. ఛేదనలో సన్‌రైజర్స్‌కు ఓపెనర్లు అభినవ్‌ శర్మ (42), కేన్‌ విలియమ్సన్‌ (57) శుభారంభాన్ని అందించగా, ఆఖర్లో పూరన్‌ (18 బంతుల్లో 32 నాటౌట్‌; 2 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు), మార్క్రమ్‌ (8 బంతుల్లో 12 నాటౌట్‌; ఫోర్‌) చెలరేగి ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ను విజయతీరాలకు చేర్చారు.

