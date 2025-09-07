 ఆసియకప్‌ విజేతగా టీమిండియా.. | India crowned champions, earn direct entry for World Cup | Sakshi
Hockey Asia Cup: ఆసియకప్‌ విజేతగా టీమిండియా..

Sep 7 2025 9:36 PM | Updated on Sep 7 2025 9:48 PM

India crowned champions, earn direct entry for World Cup

హాకీ ఆసియా కప్- 2025 విజేత‌గా భార‌త్ నిలిచింది. ఆదివారం రాజ్‌గిర్ వేదిక‌గా జ‌రిగిన ఫైన‌ల్ పోరులో  సౌత్ కొరియాను 4-1 తేడాతో టీమిండియా చిత్తు చేసింది. దీంతో ఎనిమిదేళ్ల త‌ర్వాత భార‌త హాకీ జ‌ట్టు ఆసియాక‌ప్ టైటిల్‌ను సొంతం చేసుకుంది. ఈ విజయంతో వచ్చే ఏడాది జరగనున్న హాకీ వరల్డ్‌కప్‌కు భారత్‌ నేరుగా ఆర్హత సాధించింది.

ఓవరాల్‌గా భారత్‌కు ఇది నాల్గో ఆసియాకప్‌ టైటిల్‌. చివరగా 2017 బంగ్లాదేశ్‌లో జరిగిన హాకీ ఆసియాకప్‌ను ఇండియా గెలుచుకుంది. ఈ తుది పోరులో భారత్ తరపున దిల్ప్రీత్ సింగ్ రెండు గోల్స్ సాధించగా.. సుఖ్జీత్, అమిత్ రోహిదాస్  చెరో గోల్ సాధించింది. నిర్ణీత సమయంలో భారత్ నాలుగు గోల్స్ సాధించగా.. కొరియా కేవలం ఒక్క గోల్‌కే పరిమితమైంది. రెండు గోల్స్‌తో మెరిసిన దిల్ప్రీత్‌కు ప్లేయర్ ఆఫ్‌ది మ్యాచ్ అవార్డు లభించింది.


 

