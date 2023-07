IND VS WI 1st Test: బాలీవుడ్‌ సినిమాలో ప్రస్తుత వెస్టిండీస్‌ క్రికెటర్‌.. ఎవరంటే..?

ప్రస్తుతం భారత్‌తో టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌ ఆడుతున్న విండీస్‌ క్రికెట్‌ జట్టులోని ఓ సభ్యుడు ఓ ప్రముఖ బాలీవుడ్‌ సినిమాలో నటించాడన్న విషయం మనలో చాలామందికి తెలీకపోవచ్చు. 1983లో లెజెండరీ క్రికెటర్‌ కపిల్‌ దేవ్‌ నేతృత్వంలో భారత్‌ వరల్డ్‌కప్‌ సాధించిన ఇతివృత్తం ఆధారంగా రూపొందించబడిన 83 సినిమాలో విండీస్‌ లెజండరీ క్రికెటర్‌ శివ్‌నరైన్‌ చంద్రపాల్‌ తనయుడు, ప్రస్తుత విండీస్‌ ఓపెనర్‌ తేజ్‌నరైన్‌ చంద్రపాల్‌ అతిధిపాత్రలో నటించాడు.

ఈ సినిమాలో కపిల్ దేవ్ పాత్రలో రణ్‌వీర్ సింగ్, అతని భార్య పాత్రలో దీపికా పదుకోన్ నటించారు. కబీర్ ఖాన్ డైరెక్ట్ చేసిన ఆ సినిమాలో తేజ్‌నరైన్‌ అప్పటి విండీస్ ప్లేయర్ లారీ గోమ్స్ పాత్రలో నటించాడు. లండన్‌లో షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు రణ్‌వీర్, దీపికాలతో తేజ్‌నరైన్‌ తీసుకున్న ఓ సెల్ఫీ ప్రస్తుతం నెటింట్ట వైరలవుతుంది.

