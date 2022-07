India Vs England ODI Series 2022- India Win- Rohit Sharma Comments: ఇంగ్లండ్‌తో వన్డే సిరీస్‌ను సొంతం చేసుకోవడం పట్ల టీమిండియా కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ హర్షం వ్యక్తం చేశాడు. రి సమిష్టిగా రాణించి గెలుపొందాలని భావించామని పేర్కొన్నాడు. ఇంగ్లండ్‌ పిచ్‌లపై ఆడి గెలుపొందడం అంత తేలికేమీ కాదని.. గతంలో ఇక్కడ ఓటమి పాలైన విషయం తనకు గుర్తుందన్నాడు హిట్‌మ్యాన్‌.

కాగా మూడు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో భాగంగా మాంచెస్టర్‌ వేదికగా ఇంగ్లండ్‌- టీమిండియా మధ్య ఆదివారం(జూలై 17)ఆఖరి వన్డే జరిగింది. ఈ మ్యాచ్‌లో టాపార్డర్‌ విఫలమైనప్పటికీ రిషభ్‌ పంత్‌, హార్దిక్‌ పాండ్యా తమ అద్భుతమైన ఆట తీరుతో జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చారు. దీంతో 5 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందిన రోహిత్‌ సేన.. ఇంగ్లండ్‌ గడ్డ మీద 2-1 తేడాతో సిరీస్‌ కైవసం చేసుకుంది.

