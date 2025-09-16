 మ్యాక్స్‌వెల్‌ కీలక నిర్ణయం | Glenn Maxwell Returns to 50-Over Format with Victoria for Dean Jones Trophy | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మ్యాక్స్‌వెల్‌ కీలక నిర్ణయం

Sep 16 2025 7:11 PM | Updated on Sep 16 2025 7:25 PM

Glenn Maxwell returns to 50 over format with Victoria in Dean Jones Trophy

ఆస్ట్రేలియా విధ్వంసకర బ్యాటర్‌ గ్లెన్‌ మ్యాక్స్‌వెల్‌ ఈ ఏడాది జూన్‌లో అంతర్జాతీయ వన్డేలకు రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. అంతకు చాలా ముందు నుంచే  అతను దేశవాలీ వన్డేలు (లిస్ట్‌-ఏ, 50 ఓవర్ల ఫార్మాట్‌) కూడా ఆడటం లేదు. తాజాగా మ్యాక్సీ 50 ఓవర్ల ఫార్మాట్‌లో మరోసారి బరిలోకి దిగాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.

దేశవాలీ వన్డే టోర్నీ డీన్‌ జోన్స్‌ ట్రోఫీ కోసం విక్టోరియా తరఫున బరిలోకి దిగనున్నాడు. మ్యాక్సీ 2022 తర్వాత ఒకే ఒక లిస్ట్‌-ఏ మ్యాచ్‌ ఆడాడు. త్వరలో న్యూజిలాండ్‌తో జరుగుబోయే టీ20 సిరీస్‌కు ముందు ఫిట్‌నెస్‌ సాధించేందుకు మ్యాక్సీ డీన్‌ జోన్స్‌ ట్రోఫీ ఆడనున్నాడు. ఈ టోర్నీలో మ్యాక్సీ సెప్టెంబర్‌ 17న క్వీన్స్‌ల్యాండ్‌తో, సెప్టెంబర్‌ 19న టస్మానియాతో జరుగబోయే మ్యాచ్‌ల్లో ఆడతాడు.

మ్యాక్స్‌వెల్‌ జట్టులో (విక్టోరియా) మ్యాట్‌ షార్ట్‌, పీటర్‌ హ్యాండ్స్‌కోంబ్‌, మార్కస్‌ హ్యారిస్‌, విల్‌ సదర్‌ల్యాండ్‌ లాంటి పేరున్న ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. విక్టోరియా ఈ టోర్నీ గత సీజన్‌లో ఫైనల్‌కు చేరినప్పటికీ టైటిల్‌ గెలవలేకపోయింది. మ్యాక్స్‌వెల్‌ లాంటి అనుభవజ్ఞుడు ఈ సీజన్‌లో విక్టోరియా తరఫున బరిలోకి దిగుతుండటం ఆ జట్టుకు మానసిక బలాన్ని చేకూరుస్తుంది.

ఇదిలా ఉంటే, ఆస్ట్రేలియా ఇటీవలికాలంలో వెస్టిండీస్‌, సౌతాఫ్రికాతో టీ20 సిరీస్‌లు ఆడింది. వీటిలో విండీస్‌ సిరీస్‌ను 5-0 తేడాతో క్లీన్‌స్వీప్‌ చేసిన ఆసీస్‌.. స్వదేశంలో సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన సిరీస్‌ను 2-1 తేడాతో దక్కించుకుంది. సౌతాఫ్రికా సిరీస్‌లోని నిర్ణయాత్మక చివరి మ్యాచ్‌లో మ్యాక్స్‌వెల్‌ ఆల్‌రౌండ్‌ ప్రదర్శనతో (0/15 (2), 62* (36)) ఆకట్టుకుని, ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌గా నిలిచాడు.  

ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్‌ పర్యటన అక్టోబర్‌ 1 నుంచి మొదలవుతుంది. ఈ పర్యటనలో ఆసీస్‌ 3 టీ20లు ఆడుతుంది. అక్టోబర్‌ 1, 3, 4 తేదీల్లో మౌంట్‌ మాంగనూయ్‌ వేదికగా ఈ మూడు మ్యాచ్‌లు జరుగుతాయి. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

సీలేరు అందాలు చూసొద్దాం రండీ..! (ఫొటోలు)
photo 2

సాగర తీరాన అక్కినేని కోడలు శోభిత ధూలిపాల (ఫొటోలు)
photo 3

11వ శతాబ్దపు చారిత్రక కట్టడం.. టాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఫిదా (ఫొటోలు)
photo 4

అనసూయ ‘పవర్‌ డ్రెస్సింగ్‌’..చీర ఇలా కూడా కడతారా? (ఫోటోలు)
photo 5

యాంకర్ సుమ ఇంట్లో ఓనం సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Strong Reply To CM Chandrababu And TDP Ministers 1
Video_icon

సీఎం సార్.. ఇదిగో ప్రూఫ్ జగన్ కట్టిన మెడికల్ కాలేజీలు
Ambati Rambabu Satires Chandrababu Comments 2
Video_icon

లిక్కర్ స్కామ్ కేసులో చంద్రబాబు బెయిల్ మీద ఉన్నారు
Farmers Plowed Onion Crop For No Support Price 3
Video_icon

గిట్టుబాటు ధర లేదంటూ ఉల్లి పంటను దున్నేసిన రైతు
Pulivendula Medical College Drone Visuals 4
Video_icon

పులివెందుల మెడికల్ కాలేజీ డ్రోన్ విజువల్స్
Pakistan Cricket Board Insulted by ICC 5
Video_icon

పాక్ మొసలి కన్నీరు.. చుక్కలు చూపించిన భారత్!
Advertisement
 