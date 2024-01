వెస్టిండీస్‌ క్రికెట్‌కు భారీ షాక్‌ తగిలింది. ఆ జట్టుకు చెందిన నలుగురు మహిళా క్రికెటర్లు ఒకేసారి రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించి సంచలనం సృష్టించారు. ఆఫ్‌ స్పిన్నర్‌ అనిసా మొహమ్మద్‌, ​మీడియం పేసర్‌ షకీరా సెల్మన్‌, కవలలైన వికెట్‌కీపర్‌ కమ్‌ బ్యాటర్‌ కైసియ నైట్‌, మిడిలార్డర్‌ బ్యాటర్‌ కైషోనా నైట్‌ అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు ప్రకటించారు.

ఈ నలుగురు విండీస్‌ టీ20 వరల్డ్‌కప్‌ విన్నింగ్‌ టీమ్‌లోని (2016) సభ్యులు. అనుభవజ్ఞులైన ఈ నలుగురు ఒకేసారి రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించడంతో విండీస్‌ మహిళల క్రికెట్‌ జట్టు దిక్కుతోచని స్థితిలోకి వెళ్లింది. ఈ నలుగురు రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించిన విషయాన్ని విండీస్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు దృవీకరించింది.

WI Women's cricketers Anisa Mohammed, Shakera Selman, Kycia Knight and Kyshona Knight have confirmed their retirement from International cricket.

Read More⬇️ https://t.co/bV88ZNxITw

— Windies Cricket (@windiescricket) January 18, 2024