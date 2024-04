ఆఖరి బంతికి విజయం సాధించడం ఎల్లప్పుడూ గొప్పగానే ఉంటుందంటూ గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ కెప్టెన్‌ శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ హర్షం వ్యక్తం చేశాడు. రషీద్‌ భాయ్‌ వల్లే తమకు రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌పై గెలుపు దక్కిందని వైస్‌ కెప్టెన్‌పై ప్రశంసలు కురిపించాడు.

ఐపీఎల్‌-2024లో ఆరంభం నుంచి ఓటమి ఎరుగని రాజస్తాన్‌ జైత్రయాత్రకు గుజరాత్‌ బ్రేక్‌ వేసిన విషయం తెలిసిందే. జైపూర్‌లో బుధవారం ఆఖరి వరకు ఉత్కంఠ రేపిన మ్యాచ్‌లో చివరి బంతికి టైటాన్స్‌ జయభేరి మోగించింది. మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌(11 బంతుల్లో 24*)తో గుజరాత్‌ శిబిరంలో ఆశలు నింపిన రషీద్‌ ఖాన్‌.. అంచనాలు నిలబెట్టుకుంటూ ఆఖరి బంతికి ఫోర్‌ బాది గెలుపును ఖరారు చేశాడు.

రాహుల్‌ తెవాటియా(11 బంతుల్లో 22) సైతం విజయంలో తన వంతు పాత్ర పోషించాడు. ఇక కష్ట సమయంలో గిల్‌ కెప్టెన్‌ ఇన్నింగ్స్‌(44 బంతుల్లో 72) ఆడటం టైటాన్స్‌కు కలిసి వచ్చింది.

