మెస్సీ జట్టుకు షాకిచ్చిన రొనాల్డో టీమ్‌

ఇద్దరు ఫుట్‌బాల్‌ దిగ్గజాలు ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న క్లబ్‌ల మధ్య నిన్న ఫెండ్లీ మ్యాచ్‌ జరిగింది. రియాద్‌లో జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో అర్జెంటీనా స్టార్‌ లియోనల్‌ మెస్సీ, పోర్చుగల్‌ ఐకాన్‌ క్రిస్టియానో రొనాల్డో ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న ఇంటర్‌ మయామీ (అమెరికా), అల్‌ నస్ర్‌ (సౌదీ అరేబియా) జట్లు పోటీపడ్డాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో రొనాల్డో జట్టు అల్‌ నస్ర్‌.. మెస్సీ జట్టు ఇంటర్‌ మయామీపై 6-0 గోల్స్‌ తేడాతో విజయం సాధించింది.

The reaction of Ronaldo and Messi after Al Nassr third goal.

