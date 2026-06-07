 ‘సిక్సర్‌’ కొట్టేనా! | Brazil in the hunt for a sixth World Cup | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘సిక్సర్‌’ కొట్టేనా!

Jun 7 2026 4:03 AM | Updated on Jun 7 2026 4:03 AM

Brazil in the hunt for a sixth World Cup

ఆరో ప్రపంచకప్‌ వేటలో బ్రెజిల్‌

ఫుట్‌బాల్‌ చరిత్రలో మరే జట్టుకూ సాధ్యం కాని రీతిలో ఐదుసార్లు వరల్డ్‌కప్‌ గెలిచిన బ్రెజిల్‌ జట్టు... ఆరోసారి ట్రోపీ కైవసం చేసుకునేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఖతార్‌ వేదికగా 2022లో జరిగిన ‘ఫిఫా’ ప్రపంచకప్‌లో క్వార్టర్‌ ఫైనల్లో పోరాడి ఓడిన బ్రెజిల్‌... ఈ సారి ఎలాంటి పొరబాట్లకు తావివ్వకుండా కప్పును ముద్దాడాలని భావిస్తోంది. 

1958, 1962, 1970, 1994, 2002 ఇలా ఐదు పర్యాయాలు వరల్డ్‌కప్‌ గెలిచిన బ్రెజిల్‌ గత కొంతకాలంగా మాత్రం పెద్దగా ఆకట్టుకోలేకపోతోంది. ఒకప్పటిలాగా భారీ అంచనాలు లేకపోవడం కూడా బ్రెజిల్‌ జట్టుకు కలిసిరానుంది. ‘ఫిఫా’ ప్రపంచకప్‌ చరిత్రలో జర్మనీ, ఇటలీ నాలుగేసి సార్లు విశ్వవిజేతలుగా నిలవగా... సాకర్‌ ఆల్‌టైమ్‌ గ్రేట్‌ పీలే ఒక్కడే బ్రెజిల్‌కు మూడుసార్లు ట్రోఫీ అందించాడు. ప్రస్తుతం ఆ స్థాయి ఆటగాళ్లు లేకపోయినా... నెమార్‌ జూనియర్‌పై జట్టు భారీ ఆశలు పెట్టుకుంది. 

ఈ ప్రపంచకప్‌ కోసం బ్రెజిల్‌ 26 మందితో కూడిన జట్టును ప్రకటించింది. ఈ టీమ్‌కు డిఫెండర్‌ మార్కినోస్‌ కెప్టెన్‌ కాగా... 34 ఏళ్ల నెమార్‌ జూనియర్‌ దాదాపు తన చివరి వరల్డ్‌కప్‌ ఆడనున్నాడు. టోర్నీ ఆరంభానికి ముందు నెమార్‌ గాయంతో ఇబ్బంది పడుతున్నా... బ్రెజిల్‌ జట్టు మేనేజర్‌ కార్లో ఆన్సెలొటి మాత్రం అతడిపై నమ్మకం ఉంచాడు. తనదైన రోజున క్షణాల్లో మ్యాచ్‌ ఫలితాన్ని మార్చగల నెమార్‌ జట్టుకు బలమని ఆన్సెలొటి వెల్లడించాడు.  

గ్రూప్‌–‘సి’ నుంచి బరిలోకి దిగనున్న బ్రెజిల్‌కు ప్రధానంగా మొరాకో నుంచి ముప్పు పొంచి ఉంది. గత టోర్నీలో సెమీఫైనల్‌కు చేరిన మొరాకో ఈ సారి కూడా బలమైన జట్టుతో బరిలోకి దిగుతోంది. అలాగే స్కాట్లాండ్, హైతీ కూడా మెరుగైన ప్రదర్శన చేయాలని తపిస్తున్నాయి. గ్రూప్‌ దశలో జూన్‌ 14న మొరాకోతో తొలి మ్యాచ్‌ ఆడనున్న బ్రెజిల్‌... ఆ తర్వాత 20న హైతీతో, 25న స్కాట్లాండ్‌తో తలపడనుంది. గ్రూప్‌ దశ దాటడం పెద్ద కష్టం కాకపోయినా... నాకౌట్‌లో బ్రెజిల్‌ జట్టుకు అసలుసిసలు పోటీ ఎదురుకానుంది.           – సాక్షి, క్రీడావిభాగం

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కదం తొక్కిన కాక్రోచ్‌.. జంతర్‌ మంతర్‌ వద్ద ధర్నా (చిత్రాలు)
photo 2

రామ్ చరణ్‌ ‘పెద్ది’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

పంజగుట్టలో అందాల నటి రాశీసింగ్‌ సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

నాగచైతన్య దూత వెబ్ సిరీస్ సీక్వెల్ ప్రారంభం.. ఫోటోలు
photo 5

'బిగ్‌బాస్' కీర్తిభట్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Women Reaction On Chandrababu Decision Over Beach Shacks 1
Video_icon

మహిళలపై కక్ష కట్టిన బాబు, పవన్ కళ్యాణ్
UK Jaipal Reddy Exclusive interview on Nandu's Couple Scam 2
Video_icon

నందూస్ అక్రమాలపై జైపాల్ రెడ్డి సంచలన ఇంటర్వ్యూ
Vaibhav Suryavanshi's Selection Threatens Abhishek Sharma's Spot? 3
Video_icon

పాపం రా బుడోడా అభిషేకే కే ఎసరు పెట్టిన వైభవ్
YSRCP Kurasala Kannababu SLAMS CM Chandrababu Over Fake Super Six Promises 4
Video_icon

గజదొంగ..! స్కీముల పేరుతో స్కాములు.. బాబు పాపాల చిట్టా..!
Sajjala Ramakrishna Reddy With Minority Leaders 5
Video_icon

మైనార్టీలను రాజకీయంగా ప్రోత్సహించింది YSRCP
Advertisement
 