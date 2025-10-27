 బోపన్న జంటకు నిరాశ | Bopanna pair disappointed at Swiss Indoors Basel Open | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బోపన్న జంటకు నిరాశ

Oct 27 2025 4:34 AM | Updated on Oct 27 2025 4:34 AM

Bopanna pair disappointed at Swiss Indoors Basel Open

బాసెల్‌: స్విస్‌ ఇండోర్స్‌ బాసెల్‌ ఓపెన్‌ ఏటీపీ–500 టెన్నిస్‌ టోర్నీ పురుషుల డబుల్స్‌ విభాగంలో రోహన్‌ బోపన్న (భారత్‌)–బెన్‌ షెల్టన్‌ (అమెరికా) జోడీకి నిరాశ ఎదురైంది. సెమీఫైనల్లో బోపన్నషెల్టన్‌ ద్వయం 6–7 (2/7), 5–7తో ఆడమ్‌ పావ్లాసెక్‌ (చెక్‌ రిపబ్లిక్‌)–జాన్‌ జిలిన్‌స్కీ (పోలాండ్‌) జంట చేతిలో ఓడిపోయింది. 86 నిమిషాలపాటు జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో ఇండో–అమెరికన్‌ జోడీ ఐదు ఏస్‌లు సంధించింది. 

తమ సర్వీస్‌ను రెండుసార్లు కోల్పోయి, ప్రత్యర్థి సర్వీస్‌ను ఒకసారి బ్రేక్‌ చేసింది. సెమీస్‌లో ఓడిన బోపన్నషెల్టన్‌లకు 41,820 (రూ. 42 లక్షల 65 వేలు) యూరోల ప్రైజ్‌మనీతోపాటు 180 ర్యాంకింగ్‌ పాయింట్లు లభించాయి. 

ఈ టోర్నీలో టాప్‌ సీడ్‌ మార్సెల్‌ గ్రానోలెర్స్‌ (స్పెయిన్‌)–హొరాసియో జెబలాస్‌ (అర్జెంటీనా) ద్వయం విజేతగా నిలిచింది. ఫైనల్లో గ్రానోలెర్స్‌–జెబలాస్‌ 6–2, 7–5తో పావ్లాసెక్‌–జిలిన్‌స్కీలపై గెలిచి 1,54,980 యూరోల (రూ. 1 కోటీ 58 లక్షలు) ప్రైజ్‌మనీని సొంతం చేసుకున్నారు.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఇట్స్‌ ఫ్యామిలీ టైమ్‌ అంటున్న ప్రియాంక చోప్రా (ఫోటోలు)
photo 2

కార్తీకమాసంలో అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన పుణ్యక్షేత్రం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 3

లేటు వయసు పెళ్లి.. ముచ్చటగా 365 రోజులు (ఫొటోలు)
photo 4

పుట్టినరోజు వేడుకలో స్టార్‌ డైరెక్టర్‌ కూతురు (ఫోటోలు)
photo 5

విహారయాత్రలో 'ఓజీ' బ్యూటీ ప్రియాంక మోహన్ (ఫోటోలు)

Video

View all
Rachamallu Siva Prasad Reddy Slams Chandrababu Over Farmers incurence 1
Video_icon

చంద్రబాబు, లోకేష్ పబ్లిసిటీ.. ఏకిపారేసిన రాచమల్లు శివ ప్రసాద్
Munneru River Floods Effect In Khammam 2
Video_icon

ముందుకొస్తున్న మున్నేరు.. ఖమ్మంలో టెన్షన్ టెన్షన్
10 Members Affected Due To Adulterated Toddy 3
Video_icon

కల్తీ కల్లు ఎఫెక్ట్.. 10 మందికి తీవ్ర అస్వస్థత
YS Jagan Hold Teleconference With YSRCP Leaders On Montha Cyclone 4
Video_icon

Montha Cyclone: మొంథా తుఫానుపై వైఎస్ జగన్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్
Heavy Rain Leads To Floods In Hanmakonda Warangal And Mahabubabad 5
Video_icon

తుఫాన్ ప్రభావంతో అతలాకుతలమైన వరంగల్
Advertisement
 