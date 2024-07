కోపా అమెరికా ఫుట్‌ బాల్‌ టోర్నీ-2024 విజేతగా అర్జెంటీనా నిలిచింది. భారత కాలమానం ప్రకారం సోమవారం ఉదయం జరిగిన ఫైనల్లో కొలంబియాను 1-0 తేడాతో ఓడించిన అర్జెంటీనా.. 16వ సారి కోపా అమెరికా కప్‌ టైటిల్‌ను సొంతం చేసుకుంది.

ఈ మ్యాచ్‌ ఆఖరివరకు ఉత్కంఠ భరితంగా సాగింది. నిర్ణీత సమయంలో మ్యాచ్‌ ఫలితం తేలకపోవడంతో 30 నిమిషాలు ఆదనపు సమయం కేటాయించారు. ఎక్స్‌ట్రా సమయం కూడా ముగుస్తుండడంతో ఈ మ్యాచ్‌ పెనాల్టీ షుట్‌ అవుట్‌కు దారి తీస్తుందని అంతా భావించారు.

సరిగ్గా ఇదే సమయంలో అర్జెంటీనా సబ్‌స్టిట్యూట్‌ స్ట్రైకర్‌ లౌటారో మార్టినెజ్‌ అద్భుతం చేశాడు. 112వ నిమిషంలో గోల్‌ కొట్టిన మార్టినెజ్‌.. తన జట్టుకు చిరస్మరణీయ విజయాన్ని అందించాడు. మిగిలిన 8 నిమిషాల్లో కొలంబియా గోల్‌ సాధించకపోవడంతో అర్జెంటీనా టైటిల్‌ను ఎగరేసుకుపోయింది.

🏆🇦🇷 ARGENTINA ARE COPA AMÉRICA CHAMPIONS!



Argentina have beaten Colombia 1-0 thanks to Lautaro Martínez’s goal.



🏆 Copa America 2021

🏆 Finalissima 2022

🏆 World Cup 2022

🏆 Copa America 2024



Insane job by this group of players and Lionel Scaloni. 👏🏻✨ pic.twitter.com/v0GOvHv9PS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2024