టీఎంసీ కార్యకర్తపై కౌన్సిలర్‌ దాడి.. వీడియో వైరల్‌

కోల్‌కతా: పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని కోల్‌కతా మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్ కౌన్సిలర్‌ సొంత పార్టీ కార్యకర్తపైనే దాడి చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

వివరాల్లోకి వెళ్లితే.. కోల్‌కతా మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ 18వ వార్డు టీఎంసీ కౌన్సిలర్‌ సునందా సర్కార్‌ అదే వార్డుకు చెందిన పార్టీ కార్యకర్త(18వార్డ్‌ టీఎంసీ యూత్‌ ప్రెసిడెంట్‌)పై దాడి చేశారు. పలు అవినీతి కేసుల్లో సునందాకు ప్రమేయం ఉందని సదరు కార్యకర్త కొంత కాలం నుంచి ఆమెపై ఆరోపణలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో మంగళవారం అతను కనిపించగానే కోపం పట్టలేక కౌన్సిల్‌ సునందా కార్యకర్తపై దాడి చేశారు.

This is one of the “finest” examples of the “Joy Bangla” model currently being implemented across West Bengal by TMC “luminaries”. Ms Sunanda Sarkar, TMC Councillor of Ward 18 is seen here administering a dose of “Joy Bangla” to TMC youth wing president of Ward 18 Mr Kedar… pic.twitter.com/R8rpZ5YIru

