 ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నిక.. బీఆర్‌ఎస్‌ సంచలన నిర్ణయం? | BRS to Stay Away from Vice President Election, Cites Betrayal by NDA & INDIA Blocs | Sakshi
ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నిక.. బీఆర్‌ఎస్‌ సంచలన నిర్ణయం?

Sep 8 2025 11:14 AM | Updated on Sep 8 2025 11:34 AM

BRS Not Participated In Vice President Election

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికల విషయంలో బీఆర్‌ఎస్‌ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికలకు దూరంగా ఉండనున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఎన్డీయే, ఇండి‌యా కూటమి.. రెండూ తెలంగాణకు ద్రోహం చేశాయని బీఆర్ఎస్ భావిస్తున్నట్టు సమాచారం. ఈ కారణంగానే ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ తటస్దంగా ఉండాలని కేసీఆర్ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలిసింది.

వివరాల ప్రకారం.. ప్రస్తుతం దేశ రాజకీయ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికలకు దూరంగా ఉండాలని బీఆర్‌ఎస్‌ అధినేత కేసీఆర్ భావిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. అయితే, ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో నోటా ఆప్షన్‌ లేకపోవడంతో తటస్థంగా ఉండాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పార్టీ నిర్ణయాన్ని బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌.. ఈరోజు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. కాగా, బీఆర్‌ఎస్‌కు రాజ్యసభలో నలుగురు ఎంపీలు ఉన్నారు. బీఆర్‌ఎస్‌ నుంచి వద్దిరాజు రవిచంద్ర, సురేష్ రెడ్డి, దామోదర్ రావ్, పార్థ సారథి రెడ్డి ఎంపీలుగా కొనసాగుతున్నారు. 

