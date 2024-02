లోక్‌సభ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ ఆరోపణలు, విమర్శల దాడి పెరుగుతోంది. కాంగెస్‌, బీజేపీ పార్టీలు అభ్యర్థులపై ఎంపికపై కసరత్తు చేస్తోంది. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ.. ఇండియా కూటమిలో భాగంగా పలు రాష్ట్రాల్లో సీట్ల పంపకంపై తీవ్రంగా కసరత్తు చేస్తూ ఓ కొలిక్కి తీసుకువస్తోంది. బీజేపీని ఓడించటమే లక్ష్యంగా కాంగ్రెస్‌ పావులు కదుపుతోంది. ఇక.. బీజేపీ సైతం వారం రోజుల్లో లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో పోటీచేసే అభ్యుర్థుల మొదటి జాబితాను విడుదల చేయనుందని వార్తలు వస్తున్నాయ.

ఇక.. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ సీట్ల పంపకం ఢిల్లీ, యూపీలో కొలిక్కి రాగా గుజరాత్‌లో కూడా ఆప్‌తో పొత్తుగా భాగంగా రెండు సీట్లను కేటాయించింది. గుజరాత్‌లో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఆప్‌కు కేటాయించిన రెండు​ సీట్లలో భారుచా లోక్‌సభ నియోజకవర్గం ఒకటి. ఇది దివంగత కాంగ్రెస్‌ నేత అహ్మద్‌ పటేల్‌ కుటుంబానికి బలం ఉన్న నియోజకవర్గం. ఇక.. పొత్తులో భాగంగా కాంగ్రెస్‌ పార్టీ భారుచా సెగ్మెంట్‌ను ఆప్‌కు ఇవ్వటంపై ఇప్పటికే అహ్మద్‌ పటేల్‌ కూతురు, కొడుకు నిరాశ వ్యక్తం చేశారు.

In the Congress, one dynasty is more equal than the others.

Everyone knows of the differences between late Ahmed Patel and Rahul Gandhi.

Giving away Bharuch to AAP is Rahul Gandhi’s attempt to erase his legacy and humiliate the family.

Gandhis believe in use and throw. https://t.co/nQWDqDneTe

— Amit Malviya (@amitmalviya) February 24, 2024