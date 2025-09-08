 లండన్‌లో 'బెస్ట్‌ సమోసా'..! టేస్ట్‌ అదుర్స్‌.. | Bihar Man Samosa Stall In London Goes Viral | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

లండన్‌లో 'బెస్ట్‌ సమోసా'..! టేస్ట్‌ అదుర్స్‌..

Sep 8 2025 12:17 PM | Updated on Sep 8 2025 12:39 PM

Bihar Man Samosa Stall In London Goes Viral

విదేశాల్లో మన చిరుతిండ్లు ఫేమస్‌ అవ్వడం కాదు..వాటి రుచికి విదేశీయులు ఫిదా అవుతూ లొట్టలేసుకుంటూ లాగిస్తున్నారు. కేవలం మన ప్రవాస భారతీయులే కాదు..అక్కడ స్థానిక విదేశీయులు కూడా ఇష్టపడటం విశేషం. మళ్లీ మళ్లీ తినేందుకు ఆయా భారతీయ రెస్టారెంట్లు లేదా హోటళ్లకు వస్తున్న వీడియోలను చూశాం. అయితే ఇప్పుడు మనమంతా ఇష్టంగా స్నాక్స్‌ టైంలో తినే సమోసా లండన్‌లో నివశిస్తున్న భారతీయులకే కాదు అక్కడున్న విదేశీయలకు కూడా అత్యంత ఇష్టమైన వంటకంగా మారింది. అందుకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్‌గా మారింది.

ఆ వీడియోలో బీహార్‌కి చెందిన వ్యక్తి లండన్‌లోని రద్దీగా ఉండే వీధుల్లో సమోసాలు అమ్ముతున్నట్లు కనపిస్తుంది. ఆ స్టాల్‌పై ఘంటావాలాస్ సమోసాస్. అతడు సమోసాలను పరిశుభ్రంగా తయారు చేసిన తీరుతోపాటు వాటిని అక్కడివాళ్లు ఎంత ఇష్టంగా ఆస్వాదిస్తారో కూడా వివరించడమే కాదు, కళ్లకు కట్టినట్టుగా చూపిస్తాడు. 

అంతేగాదు ఒక బిహారీ లండన్‌లో ఉన్నంత వరకు సమోసాల రుచి ఎల్లప్పుడూ సజీవంగా ఉంటుందని సగర్వంగా చెబుతున్నాడు. అంతేగాదు ఈ వీడయోకి "లండన్‌లో అత్యుత్తమ సమోసా" అనే క్యాప్షన్‌ జోడించి మరి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్‌ చేశాడు. ఈ వీడియోకి ఏకంగా 37 మిలియన్ల వ్యూస్‌, లైక్‌లు వచ్చాయి. ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరు కూడా ఓ లుక్కేయండి మరి..!.

 

(చదవండి: భారత్‌లోనే 11 ఏళ్లుగా రష్యన్‌ మహిళ..! ఆ మూడింటికి ఫిదా..)

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

యూఎస్ టూర్‌లో ఎంజాయ్ చేస్తున్న మహేశ్ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)
photo 2

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చంద్రగ్రహణం (ఫొటోలు)
photo 3

#BiggBossTelugu9 : బిగ్‌బాస్ 9 సీజన్ కంటెస్టెంట్స్ వీళ్లే (ఫొటోలు)
photo 4

కూకట్‌పల్లిలో సందడి చేసిన హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి (ఫొటోలు)
photo 5

వరంగల్ లో కుండపోత వర్షం..వరదలో చిక్కుకున్న ఆర్టీసీ బస్సు (ఫొటోలు)

Video

View all
Jogi Ramesh Slams Chandrababu Govt over Urea Shortage 1
Video_icon

Jogi Ramesh: అన్నం పెట్టే రైతన్నలను ఆదుకోవడం చేతకాక పనికిరాని మాటలు
Farmers Fires On Chandrababu And TDP Government 2
Video_icon

నేను టీడీపీ వాడినే.. చంద్రబాబును ఏకిపారేసిన రైతులు
Noori Fathima about YSRCP Annadata Poru Program 3
Video_icon

రైతులకు కూటమి చేస్తున్న మోసాలు చెప్పడానికే YSRCP అన్నదాత పోరు
Amzath Basha Sensational Comments on Govt Medical Colleges Privatisation 4
Video_icon

మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణపై అంజాద్ బాషా సంచలన వ్యాఖ్యలు
KSR Live Show On Chandrababu Over AP Liquor Scam Case 5
Video_icon

KSR Live Show; లిక్కర్ స్కాం కేసులో బెడిసికొట్టిన టీడీపీ ప్లాన్
Advertisement
 