సృజనాత్మకతను వెలికితీసేందుకే వేసవి శిక్షణ

Apr 24 2026 5:56 AM | Updated on Apr 24 2026 5:56 AM

అదనపు కలెక్టర్‌ కిరణ్‌కుమార్‌

నిజామాబాద్‌ రూరల్‌: పిల్లల్లో దాగి ఉన్న సృజనాత్మకతను వెలిగితీయడానికే బాలభవన్‌ వివిధ కళలలో తీర్చిదిద్దుతుందని అదనపు కలెక్టర్‌ కిరణ్‌కుమార్‌ పేర్కొన్నారు. జిల్లా బాలభవన్‌లో వేసవి శిక్షణ తరగతులను ఆయన గురువారం ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా అదనపు కలెక్టర్‌ మాట్లా డుతూ బాలభవన్‌లో 30 రకాల అంశాలు నేర్పటం ఎంతో గొప్పగా ఉందని, ఈతరం పిల్లలకు నీతికథలు, శ్లోకాలు, మ్యాజిక్‌, కర్రసాము ఎంతో ఉపయోగపడతాయన్నారు. బాలభవన్‌ సూపరింటెండెంట్‌ ఉమాబాల మాట్లాడుతూ జూన్‌ 10 వరకు శిక్షణ తరగతులు కొనసాగుతాయన్నారు. అంతకుముందు జాదూ యుగంధర్‌ రంగనాథ్‌ ప్రదర్శించిన మ్యాజిక్‌ అలరించింది. కార్యక్రమంలో అదనపు ఇన్‌చార్జి విఠల్‌ ప్రభాకర్‌, వెంకటలక్ష్మి, పుష్పలత, శ్వేత, నటరాజ్‌, రాంచందర్‌, గణేశ్‌, పవన్‌, విజయ, రిచ, మాధవి, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.

Photos

View all
photo 1

ప్రముఖ ఎగ్జిబిషన్‌లో టాలీవుడ్ యాంకర్‌ లాస్య సందడి (ఫోటోలు)
photo 2

ఫ్యామిలీతో బుల్లితెర బ్యూటీ మంజుల సమ్మర్ చిల్ (ఫోటోలు)
photo 3

హీరో విష్ణు విశాల్, గుత్తా జ్వాల ఇంట డబుల్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫోటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో జయం రవి, సింగర్ కెనీషా (ఫోటోలు)
photo 5

సంజనా గల్రానీ కూతురు బర్త్‌డేలో పాపులర్‌ ఎమ్మెల్యే (ఫోటోలు)

Video

View all
Bengal Polling Ends with 90% Voter Turnout 1
Video_icon

90 శాతం ఓటింగ్.. ఫుల్ జోష్ బెంగాల్ బీజేపీ
Nagababu Serious On Janasena Leaders In Pithapuram 2
Video_icon

సెన్స్ లేదా..? జనసేన నేతలపై నాగబాబు సీరియస్
Today Gold Rate in India 2026 3
Video_icon

భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. తులం ఎంతంటే..?
Japan on High Alert: 7.7 Earthquake Triggers Rare Megaquake Warning and Tsunami Alerts 4
Video_icon

జపాన్ లో మరి కొద్ది రోజుల్లో.. మెగా సునామీ...
MLA Koneti Adimulam Sensational Comments On TDP 5
Video_icon

నా కొడుకు తప్పేం మాట్లాడలేదు.. TDP పై MLA కోనేటి ఆదిమూలం సంచలన వ్యాఖ్యలు
