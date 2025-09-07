 ఎన్డీఏ ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిని కలిసిన వైవీ సుబ్బారెడ్డి | YSRCP MP YV Subba Reddy Meets NDA Vice Presidential Candidate | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఎన్డీఏ ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిని కలిసిన వైవీ సుబ్బారెడ్డి

Sep 7 2025 9:07 PM | Updated on Sep 7 2025 9:14 PM

YSRCP MP YV Subba Reddy Meets NDA Vice Presidential Candidate

ఢిల్లీ:  ఎన్డీఏ ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యరథి సీపీ రాధాకృష్ణన్‌ను వైఎస్సార్‌సీపీ పార్లమెంటరీ పార్టీ నేత వైవీ సుబ్బారెడ్డి కలిశారు. ఈరోజు(ఆదివారం, సెప్టెంబర్‌ 7వ తేదీ) సీపీ రాధాకృష్ణన్‌తో వైబీ సుబ్బారెడ్డి సమావేశమయ్యారు. కేంద్ర మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి ఆహ్వానం మేరకు ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థి సిపి రాధాకృష్ణన్‌ను కలిశారు సుబ్బారెడ్డి. 

తమ అధ్యక్షుడు వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు 11 మంది వైఎస్సార్‌సీపీ ఎంపీలు అనుకూలంగా ఓటేస్తున్నట్లు రాధాకృష్ణన్‌కు సుబ్బారెడ్డి వెల్లడించారు.  తనకు మద్దతు ఇస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు రాధాకృష్ణన్‌. 

రాజ్యాంగ పదవులను ఏకగ్రీవం చేయాలన్నది వైయస్ జగన్ అభిమతమని ఈ సందర్భంగా సుబ్బారెడ్డి వెల్లడించారు. కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి సంఖ్యా బలం లేకున్నా పోటీ చేస్తున్నారని సుబ్బారెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఇదిలా ఉంచితే, ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలో భాగంగా రేపు(సోమవారం, సెప్టెంబర్‌ 8వ తేదీ) ఒంటి గంటకు సుబ్బారెడ్డి నివాసంలో వైఎస్సార్‌సీపీ ఎంపీలకు మాక్‌ పోలింగ్‌ నిర్వహించనున్నారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

కూకట్‌పల్లిలో సందడి చేసిన హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి (ఫొటోలు)
photo 2

వరంగల్ లో కుండపోత వర్షం..వరదలో చిక్కుకున్న ఆర్టీసీ బస్సు (ఫొటోలు)
photo 3

తండ్రి కాబోతున్న కమెడియన్.. భార్యకు సీమంతం (ఫొటోలు)
photo 4

పెళ్లిరోజు స్పెషల్.. భర్తతో సాయిపల్లవి చెల్లెలు ఇలా (ఫొటోలు)
photo 5

ఎరుపు రంగు చీరలో మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ శివానీ నగరం (ఫొటోలు)

Video

View all
JC Prabhakar Reddy VS Kakarla Ranganath In Tadipatri 1
Video_icon

జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డికి కాకర్ల రంగనాథ్ బిగ్ షాక్
Lunar Eclipse Timings In India 2
Video_icon

చంద్రగ్రహణం.. 82 నిమిషాల పాటు ఎరుపు రంగులోకి చంద్రుడు
TDP Leaders Attack On MPTC Mattareddy 3
Video_icon

నన్ను చంపేస్తారు.. టీడీపీ నుంచి ప్రాణహాని ఉంది
Thopudurthi Prakash Reddy Counter To Chandrababu Over Anantapur Tour 4
Video_icon

చంద్రబాబు అనంతపురం పర్యటనపై తోపుదుర్తి అదిరిపోయే కౌంటర్..
Pinjarakonda Tribals Demand For Bridge 5
Video_icon

ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకొని వాగు దాటుతున్నాం
Advertisement
 