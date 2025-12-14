 బూతులతో రెచ్చిపోయిన మంత్రి | Minister Kolusu Parthasarathy Comments On Govt Officials | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బూతులతో రెచ్చిపోయిన మంత్రి

Dec 14 2025 11:07 AM | Updated on Dec 14 2025 11:07 AM

బూతులతో రెచ్చిపోయిన మంత్రి

# Tag
Kolusu Parthasarathy comments govt officials krishna district AP News Sakshi News
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement
 