 వివాహమైన మూడు నెలలకే బలవన్మరణం | A newlywed bride Chandana jyothi dead in Hyderabad | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వివాహమైన మూడు నెలలకే బలవన్మరణం

Dec 14 2025 11:12 AM | Updated on Dec 14 2025 11:12 AM

A newlywed bride Chandana jyothi dead in Hyderabad

ఎర్రగుంట్ల: మూడు ముళ్ల బంధానికి మూడు నెలలు కూడా పూర్తి కాలేదు. అంతలోనే నవవధువు బలవన్మరణానికి పాల్పడిన విషాద సంఘటన ఇది. ఆర్టీపీపీ స్టోర్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ఇంజినీర్‌ చెండ్రాయుడు కుమార్తె చందనజ్యోతి శనివారం హైదరాబాదులో ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ విషయం తెలిసిన వెంటనే చెండ్రాయుడు నివాసం ఉంటున్న ఆర్టీపీపీలోని వీవీరెడ్డి కాలనీలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. 

ఆర్టీపీపీ స్టోర్‌ ఈఈ చెండ్రాయుడు కుమార్తె చందనజ్యోతి, కొత్తగూడెంకు చెందిన యశ్వంత్‌కు మూడు నెలల క్రితం వివాహమైంది. ఇద్దరు హైదరాబాదులోని మూసాపేట్‌లో నివాసముంటున్నారు. అయితే ఏం జరిగిందో చందనజ్యోతి ఆత్యహత్య చేసుకున్నట్లు ఇక్కడికి సమాచారం అందింది. మృతదేహాన్ని ఆర్టీపీపీకి తీసుకుని వస్తున్నట్లు తెలిసింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఉప్పల్‌.. ఉర్రూతల్‌.. మెస్సీ మంత్రం జపించిన హైదరాబాద్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

పెళ్లి కూతురిలా ముస్తాబైన హీరోయిన్ ఆదా శర్మ.. ఫోటోలు

photo 3

మెస్సీ మ్యాచ్‌.. ఫ్యాన్స్‌ జోష్‌! (ఫొటోలు)
photo 4

18 ఏళ్లుగా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ 10 ఏళ్లుగా హస్బెండ్.. రోహిత్-రితిక పెళ్లిరోజు (ఫొటోలు)
photo 5

మ్యాచ్ ఆడ‌కుండానే వెళ్లిపోయిన మెస్సీ.. స్టేడియంలో ఫ్యాన్స్ ర‌చ్చ‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Minister Kolusu Parthasarathy Comments On Govt Officials 1
Video_icon

బూతులతో రెచ్చిపోయిన మంత్రి
TDP Activists Attack On Janasena Activist In Atmakur Nellore District 2
Video_icon

జనసేన కార్యకర్తను చితకబాదిన టీడీపీ నేతలు
Lionel Messi Plays Football Match In Uppal Stadium Hyderabad 3
Video_icon

మెస్సీ మెస్సీ మెస్సీ.. దద్దరిల్లిన ఉప్పల్ స్టేడియం
Vizag Steel Plant Privatization Started 4
Video_icon

చెయ్యిదాటి పోతున్న విశాఖ ఉక్కు.. ఇక ఆంధ్రుల హక్కు కాదా ?
Fire Accident In Gudivada Nehru Chowk 5
Video_icon

గుడివాడ నెహ్రూ చౌక్ సెంటర్ లో భారీ అగ్నిప్రమాదం
Advertisement
 