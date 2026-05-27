యూపీలో ముందస్తు ముచ్చట?

May 27 2026 7:45 AM | Updated on May 27 2026 7:53 AM

Will Uttar Pradesh see early assembly elections in 2027

ఉత్తరప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఇప్పుడు ఒకటే చర్చ నడుస్తోంది. 2027లో జరగాల్సిన అసెంబ్లీ ఎన్నికలు నిర్ణీత సమయం కంటే కొన్ని వారాల ముందే జరిగే అవకాశం ఉందా? ఫిబ్రవరి-మార్చిలో జరగాల్సిన ఎన్నికలను డిసెంబర్ 2026 నుండి జనవరి 2027 మధ్య కాలంలో పూర్తి చేసే యోచనలో ఉన్నారా? అధికారికంగా ఎటువంటి ప్రకటన రాకపోయినప్పటికీ, రాజకీయ, పరిపాలనా వర్గాల్లో ఈ ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి.

ప్రధాన అడ్డంకి: జనగణన షెడ్యూల్
ఈ ఊహాగానాలకు ప్రధాన కారణం 2027 ఫిబ్రవరిలో జరగబోయే దేశవ్యాప్త జనగణన రెండో దశ. ఈ ప్రక్రియలో వాస్తవ జనాభా గణన కోసం పెద్ద సంఖ్యలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, జిల్లా యంత్రాంగం అవసరం. ఎన్నికల నిర్వహణకు కూడా ఇదే యంత్రాంగం కీలకం. రెండూ ఒకే సమయంలో జరగడం పరిపాలనా పరంగా అసాధ్యం కావడంతో, ఎన్నికలను ముందుగానే నిర్వహించే అంశంపై చర్చ మొదలైంది.

చరిత్రక సరళి.. సవాళ్లు
గత మూడు ఎన్నికలను గమనిస్తే (2012, 2017, 2022), ఉత్తరప్రదేశ్‌లో పోలింగ్ ఎప్పుడూ ఫిబ్రవరి-మార్చి మధ్యే జరిగింది. ఇదే కాలపరిమితిని 2027లో పాటిస్తే, జనగణనతో ఖచ్చితంగా ఘర్షణ ఏర్పడుతుంది. కేవలం యూపీ మాత్రమే కాదు, పంజాబ్, గోవా, ఉత్తరాఖండ్, మణిపూర్‌లలో కూడా అదే సమయంలో ఎన్నికలు జరగాల్సి ఉంది. ఈ పరిస్థితుల దృష్ట్యా, జనవరి 2027 లోపే ప్రక్రియను ముగించేలా ఎన్నికల సంఘం యోచించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

రాజ్యాంగబద్ధత.. గడువు
చట్టపరంగా చూస్తే, ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టం 1951 సెక్షన్ 15(2) ప్రకారం, అసెంబ్లీ గడువు తీరడానికి ఆరు నెలల ముందు నుండే ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ ఇచ్చే వెసులుబాటు ఉంది. యూపీ అసెంబ్లీ గడువు మే 22, 2027తో ముగుస్తుంది. కాబట్టి, సాంకేతికంగా ఎన్నికల సంఘం నవంబర్ 2026 తర్వాత ఎప్పుడైనా ఎన్నికలను ప్రకటించవచ్చు. నిబంధనల ప్రకారం జనవరిలో ఎన్నికలు నిర్వహించడం సాధ్యమయ్యేలా ఉందంటున్నారు.

బీజేపీ వ్యూహం: సిద్ధంగా ఉన్నామంటూ..
ఎన్నికలు ఎప్పుడు వచ్చినా ఎదుర్కోవడానికి తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని బీజేపీ స్పష్టం చేస్తోంది. ‘మా పార్టీ ఏడాది పొడవునా పనిచేస్తుంది, ఎన్నికల షెడ్యూల్‌పై నిర్ణయం తీసుకోవాల్సింది ఎన్నికల సంఘమే’ అని యూపీ బీజేపీ నేత విజయ్ పాఠక్ పేర్కొన్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో బూత్ స్థాయి నుండి పటిష్టంగా ఉండటం వల్ల, ముందస్తు ఎన్నికలైనా తమకేమీ నష్టం లేదని బీజేపీ బలంగా నమ్ముతోంది.

విపక్షాల ఆందోళన-ఆరోపణలు
సమాజ్‌వాదీ పార్టీ మాత్రం ఈ పరిస్థితిని భిన్నంగా చూస్తోంది. బీజేపీ ప్రభుత్వం ప్రజా వ్యతిరేకతను ఎదుర్కోలేకనే ముందస్తు ఎన్నికలకు ప్లాన్ చేస్తోందని ఆ పార్టీ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు. తమ ఎమ్మెల్యేల సీట్లను కాపాడుకోవడానికే బీజేపీ ఈ చర్చను తెరపైకి తెచ్చిందని ఉదయ్‌వీర్ సింగ్ వంటి నేతలు విమర్శిస్తుండగా, బీజేపీ దీనిని ఖండించింది. విపక్షాలు పరాజయ భయంతోనే ఇలాంటి ఆరోపణలు చేస్తున్నాయని కౌంటర్ ఇచ్చింది.

స్పష్టత కోసం వెయిటింగ్‌
ప్రస్తుతానికి ఇదంతా కేవలం రాజకీయ చర్చలకే పరిమితం. ఎన్నికల సంఘం నుండి ఎలాంటి సంకేతాలు అందలేదు. జనగణన తేదీలను మార్చే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, కేంద్రం నుండి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. పరిపాలనాపరమైన ఒత్తిడి, వాతావరణం, పరీక్షల వంటి అంశాలు ఎన్నికల తేదీని ప్రభావితం చేస్తాయి. అంతిమంగా ఎన్నికల సంఘం తీసుకునే నిర్ణయమే తుది నివేదిక కానుంది.

