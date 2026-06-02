 సాక్ష్యం చెబితే ఖబడ్దార్‌.. ట్విషా శర్మ భర్త గూండాగిరీ! | Twisha Sharma Case Witness Attacked Allegedly By Husband Friendscctv visuals | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సాక్ష్యం చెబితే ఖబడ్దార్‌.. ట్విషా శర్మ భర్త గూండాగిరీ!

Jun 2 2026 12:00 PM | Updated on Jun 2 2026 12:13 PM

Twisha Sharma Case Witness Attacked Allegedly By Husband Friendscctv visuals

నటి,మోడల్‌ ట్విషా శర్మ మృతి కేసులో మరో సంచలనం విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. వరకట్నం వేధింపులతోనే ఆమె ఆత్మహత్యకు  పాల్పడిందన్న ఆరోపణలు  రోజు రోజుకు మరింత బలపడుతున్నాయి.   ట్విషా అత్త, మాజీ  జడ్జ్‌  బాధితురాలిపై  చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలు  ఇప్పటికే సంచలనం రేపగా,  తాజాగా సాక్షులను బెదరించి, భయపెట్టేందుకు ఆమె భర్త చేసిన ప్రయత్నాలు  కలకలం రేపాయి. కీలక సాక్షిపై ట్విషా భర్త ప్రధాన నిందితుడైన భర్త సమర్థ్ సింగ్ స్నేహితులు  గుండా గిరీ ప్రదర్శించారు. కట్నం వేధింపుల ఆరోపణలు, ఆమె ఉరివేసుకుందని చెబుతున్న బెల్ట్‌ మాయం కావడం లాంటి అంశాలపై విచారణ జరుగుతున్న తరుణంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.

సమర్థ్ సింగ్ ఇంటి సమీపంలో సెలూన్ నడుపుతున్న నీరజ్ దూబే అనే వ్యక్తిపై మే 30న సింగ్ స్నేహితులు మూకుమ్మడిగా దాడి చేశారు. దాదాపు ఆరుగురు వ్యక్తులు తనను చుట్టుముట్టి కోర్టులో సాక్ష్యం చెప్పవద్దంటూఒత్తిడి తెచ్చారని, దుర్భాషలాడారని దూబే వాపోయారు. దీనికి తాను అభ్యంతరం చెప్పడంతో, తనపై దాడి చేశారని దుబే ఆరోపించారు. ఈ దాడి, దూబే, రక్షించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్న దృశ్యాలు సిసిటివి (CCTV) లో రికార్డయ్యాయి. 

ఈ విషయంలో తనకు రక్షణ కల్పించాలని,  తగిన న్యాయం చేయాలని కోరుతూ దూబే కటారా హిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్‌కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేశారు.  తన ప్రాణానికి ముప్పు ఉందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దాడి చేసిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు ఆయనకు హామీ ఇచ్చారు. సీసీటీవీ ఫుటేజీ ఆధారంగా దాడి చేసిన వారిని గుర్తించేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నిస్తున్నారు.

ఇదీ చదవండి: ఐపీఎల్‌ ఫైనల్‌లోమెరిసిన అనుష్క, స్పెషల్‌ లగ్జరీ వాచ్‌, ధర ఎంతో?

కాగా ఏప్రిల్ 12న ట్విషా శర్మ తన అత్తవారి ఇంట్లో శవమై కనిపించారు. దీనిపై ఆమె కుటుంబ సభ్యులు భర్త సమర్థ్ సింగ్, అత్త గిరిబాల సింగ్‌లపై కట్నం వేధింపుల ఆరోపణలు చేశారు. సీబీఐ ఆధ్వర్యంలో తల్లి, కొడుకు ఇద్దరినీ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. సోమవారం పోలీసులు వారిని కటారా హిల్స్ నివాసానికి తీసుకెళ్లి, శర్మ మరణించిన రాత్రి ఏం జరిగిందనే దానిపై క్రైమ్ సీన్‌ను రీ-క్రియేట్ చేసి విచారించారు. మరోవైపు ట్విషాశర్మ కేసులో అసలు ఏం జరిగింది అనేది మిస్టరీగామారింది. చనిపోవడానికి కొన్ని గంటల ముందు పార్లర్‌కు వెళ్లిన  దాదాపు గంటసేపు గడిపింది. దీనిపైనా కూడా  అత్త గిరిబాల సింగ్‌  పార్లర్‌కు వెళ్లి  వారిని బెదిరించిందనీ, సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌ను తొలగించాలని కూడా డిమాండ్‌ చేసిందనే ఆరోపణలు కూడా వచ్చాయి.

ఇదీ చదవండి: వారెవ్వా! నటనలోనే కాదు, ఫార్మింగ్‌లోనూ సూపర్‌ స్టారే!

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అల్లు స్నేహా.. మే జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 2

సింగర్ సునీత తనయుడు ఆకాష్‌ హీరోగా నటిస్తున్న చిత్రం ‘కొత్త మలుపు’ (ఫొటోలు)
photo 3

విజయవాడలో గ్రాండ్ గా ‘పెద్ది ’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 4

భర్తతో కలిసి జపాన్ ట్రిప్‌లో రష్మిక.. ఇప్పటికీ దాచేస్తోంది!(ఫొటోలు)
photo 5

సికింద్రాబాద్‌ పరేడ్‌ గ్రౌండ్స్‌.. అవతరణ అదిరేలా (ఫొటోలు)

Video

View all
Jamili Elections 2026 Update What Changes for India? 1
Video_icon

జమిలి ఎన్నికలకు 2 దశల వ్యూహం
Actress Janhvi Kapoor Speech at Peddi Pre Release Event 2
Video_icon

తెలుగు ఆడియన్స్ గురించి మా అమ్మ ఒక్కటే చెప్పింది..
Sensex Down And Gold Prices Drop 3
Video_icon

భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు, స్టాక్ మార్కెట్ ఢమాల్
Mahabubabad Collectorate Attender Incident 4
Video_icon

మహిళ పట్ల అసభ్య ప్రవర్తన.. కలెక్టరేట్ అటెండర్ కు దేహశుద్ధి
Secunderabad Sravan Kumar Incident Viral 5
Video_icon

హైదరాబాద్ లో హత్య కలకలం.. గంజాయి మత్తులో దారుణం
Advertisement
 