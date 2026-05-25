రాష్ట్రపతి భవన్‌లో పద్మ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం

May 25 2026 5:23 PM | Updated on May 25 2026 5:33 PM

Padma Awards Ceremony Dharmendra Padma Vibhushan

న్యూఢిల్లీ: రాష్ట్రపతి భవన్‌లో పద్మ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర మంత్రులు హాజరయ్యారు. మరణానంతరం ప్రముఖ హిందీ నటుడు ధర్మేంద్రకి పద్మ విభూషణ్ పురస్కారం అందింది. ఆయన సతీమణి హేమామాలిని అవార్డును అందుకున్నారు. ఆ సమయంలో ఆమె భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.

ఈ ఏడాది కేంద్ర ప్రభుత్వం మొత్తం 131 పద్మ అవార్డులకు ఆమోదం తెలిపింది. ఇందులో 5 పద్మ విభూషణ్‌, 13 పద్మ భూషణ్‌, 113 పద్మశ్రీ పురస్కారాలు ఉన్నాయి.

అధికారిక వివరాల ప్రకారం తొలి విడతలో 66 అవార్డులు అందజేస్తున్నారు. ఈరోజు జరిగే కార్యక్రమంలో రాష్ట్రపతి దద్రౌపది ముర్ము 2 పద్మ విభూషణ్‌, 6 పద్మ భూషణ్‌, 58 పద్మశ్రీ పురస్కారాలు ప్రదానం చేస్తున్నారు. 

 

