 ఐజీఐఏలో సాంకేతిక లోపం.. 100కు పైగా విమానాలు ఆలస్యం | Over 100 Flights Delayed As Delhi Airport ATC System Faces Technical Glitch, More Details Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఐజీఐఏలో సాంకేతిక లోపం.. 100కు పైగా విమానాలు ఆలస్యం

Nov 7 2025 10:03 AM | Updated on Nov 7 2025 10:31 AM

Over 100 flights delayed as Delhi airport faces technical glitch

న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీలోని ఇందిరాగాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం(ఐజీఐఏ)లో ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్‌లో శుక్రవారం సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తాయి. దీంతో 100 కు పైగా విమానాలు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయని విమానయాన సంస్థలు తెలిపాయి. ‘ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ (ఏటీసీ)వ్యవస్థలో సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా, ఐజీఐఏలో విమానయాన కార్యకలాపాలు ఆలస్యం అవుతున్నాయి. వీలైనంత త్వరగా సమస్యను పరిష్కరించేందుకు సాంకేతిక సిబ్బంది వారి భాగస్వాములతో చురుకుగా పనిచేస్తున్నారు. తాజా  అప్‌డేట్‌ల కోసం కోసం ప్రయాణికులు తమ విమానయాన సంస్థలతో  టచ్‌లో ఉండాలని సూచించాయి.

 


ఢిల్లీ విమానాశ్రయంలో ప్రతిరోజూ 1,500కు పైగా విమానాల రాకపోకలు కొనసాగుతుంటాయి. తాజాగా సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తడంతో  ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్లు వాటికవే విమాన ప్రణాళికలను నిర్వహించలేకపోతున్నాయి. ఆటో ట్రాక్ సిస్టమ్ (ఏఎంఎస్‌)కు సమాచారాన్ని అందించే ఆటోమేటిక్ మెసేజ్ స్విచింగ్ సిస్టమ్ (ఎఎంఎస్‌ఎస్‌)లో కొన్ని సమస్యలు తలెత్తాయి. ఇది విమానయాన ప్రణాళికలను అందిస్తుందని  విమాన సంస్థలు పీటీఐకి తెలిపాయి. సిస్టమ్ సమస్యలు కొనసాగుతున్నందున, ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్లు అందుబాటులో ఉన్న డేటాతో విమాన ప్రణాళికలను మాన్యువల్‌గా సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఇది కొంతమేరకు సమయం తీసుకునే ప్రక్రియ  కావడంతో పలు విమానాలు ఆలస్యం అవుతున్నాయి.

‘ఎయిర్ ఇండియా’ తన  ప్రయాణికులకు సలహా జారీ చేస్తూ  ‘ఢిల్లీలోని ఏటీసీ వ్యవస్థలో తలెత్తిన సాంకేతిక సమస్య .. అన్ని విమానయాన సంస్థల విమాన కార్యకలాపాలను ప్రభావితం చేస్తోంది. ఫలితంగా విమానాల రాకపోకల్లో ఆలస్యం జరుగుతుందని’ తెలియజేసింది. ఇదేవిధంగా విమానయాన సంస్థలు ‘ ఇండిగో’, ‘స్పైస్‌జెట్’లు కూడా తమ ప్రయాణికులకు సలహా జారీ చేశాయి.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కాంత ట్రైలర్‌ లాంచ్‌.. ఒకే వేదికపై దుల్కర్‌, రానా (ఫోటోలు)
photo 2

ఎన్నికల వేళ అరుదైన చిత్రాలు.. బిహార్‌ ఓటర్ల ప్రత్యేక (ఫొటోలు)
photo 3

#KotiDeepotsavam : ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలో ఘనంగా కోటి దీపోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 4

విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కోటి దీపోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 5

విష్ణు విశాల్‌ ’ఆర్యన్‌‘ మూవీ ప్రీ రిలీజ్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Anchor Eswar Reveals Sensational Facts On Chandrababu Karakatta Palace 1
Video_icon

చంద్రబాబు గుండెల్లో బుల్లెట్ ట్రైన్లు కరకట్టపై యాంకర్ ఈశ్వర్ సంచలన నిజాలు
Bihar Elections Updates Highest Ever in State History 2
Video_icon

బీహార్ లో రికార్డు స్థాయిలో ఓటింగ్... ఓటర్లకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసిన సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్
Victims Family Reveals SHOCKING Facts About Power Failure At KGH 3
Video_icon

KGH: విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయి పనిచేయని వైద్య పరికరాలు
Semiconductor Manufacturing Unit Proposal in Orvakal 4
Video_icon

భారీ పెట్టుబడి ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలప డానికి సిద్ధం
Lakhs of People Dying in Road Accidents Every Year 5
Video_icon

రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ఏటా ఇన్ని లక్షల మంది చనిపోతున్నారా?
Advertisement
 