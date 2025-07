నా కోరిక తీరుస్తావా? లేదా.. బీఈడీ కాలేజీలో లెక్చరర్‌ వేధింపులు

బాలసోర్‌: తనను లైంగికంగా వేధిస్తున్న లెక్చరర్‌పై చర్యలు తీసుకోవాలని ఓ విద్యార్థిని కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్‌కు ఫిర్యాదు చేసింది. ఎలాంటి చర్యలూ లేకపోవడంతో మనస్తాపం చెంది శనివారం కళాశాల ఆవరణలోనే ఒంటికి నిప్పంటించుకుంది. దాదాపు 90 శాతం కాలిన గాయాలతో ఆస్పత్రిలో ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉంది. ఈ దారుణం ఒడిశాలోని బాలసోర్‌లో చోటుచేసుకుంది.

వివరాల ప్రకారం.. బాధితురాలు బాలసోర్‌లోని ఫకిర్‌ మోహన్‌ అటానమస్‌ కాలేజీలో బీఈడీ సెకండ్‌ ఇయర్‌ చదువుకుంటోంది. కాలేజీలో తన విభాగం హెచ్‌వోడీ, లెక్చరర్‌ లైంగికంగా వేధిస్తున్నారంటూ జూన్‌ 30వ తేదీన ప్రిన్సిపాల్‌కు ఫిర్యాదు అందించింది. ఆ లెక్చరర్‌పై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ కాలేజీ క్యాంపస్‌లో వారం రోజులపాటు నిరసన కూడా కొనసాగించింది. శనివారం ప్రిన్సిపల్‌ దిలీప్‌ ఘోష్‌ను కలిసింది. అనంతరం కాలేజీ ఆవరణలోనే నిప్పంటించుకుంది. మంటలు ఆర్పి, ఆమెను కాపాడేందుకు ప్రయత్నించిన ఓ విద్యార్థి సైతం గాయపడ్డాడు. దాదాపు 90 శాతం కాలిన గాయాలైన బాధితురాలు ప్రస్తుతం భువనేశ్వర్‌ ఎయిమ్స్‌లో చికిత్స పొందుతోంది.

Had strict action been taken in this case 👇🏼 FM College Authorities would have been more afraid to remain silent for so long. #fakirmohancollege #Balasore pic.twitter.com/e7T48orQOC

— Arunabh Mohanty ।। 🇮🇳 ।। (@arunabh_m) July 13, 2025