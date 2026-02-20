 అరవై దాటినా.. ఆగని అడుగులు | No Rest for the Elderly in India: HelpAge India | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అరవై దాటినా.. ఆగని అడుగులు

Feb 20 2026 4:52 AM | Updated on Feb 20 2026 4:52 AM

No Rest for the Elderly in India: HelpAge India

ఇండియాలో ‘సిల్వర్‌ రివల్యూషన్‌’ – అరవై దాటాక కూడా ఏదో ఒక పని

విశ్రాంతిని ఇష్టపడని వృద్ధులు – అవకాశం కల్పిస్తే సామాజిక తోడ్పాటు

‘హెల్ప్‌ఏజ్‌ ఇండియా’ అధ్యయనం

సాధారణంగా అరవై ఏళ్లు దాటాయంటే జీవితం ముగిసిపోయిందని, ఇక విశ్రాంతి తీసుకోవడమే మిగిలిందని అనుకుంటాం. కానీ, భారతదేశంలో ఇప్పుడొక నిశ్శబ్ద విప్లవం మొదలైంది. అదే.. ‘సిల్వర్‌ రివల్యూషన్‌’. వృద్ధులు పాత ఆలోచనలను పక్కన పెట్టి కొత్త ఉత్సాహంతో మళ్లీ వ్యాపకాల్లో అడుగులు వేస్తున్నారు. తెల్లబడిన జుట్టు వెనుక ఉన్న అపారమైన అనుభవాన్ని సమాజానికి ఉపయోగపడేలా తమ ‘రెండవ ఇన్నింగ్స్‌’ను ప్రారంభిస్తున్నారు.

ప్రధాన కారణాలు
మెరుగైన ఆరోగ్య సదుపాయాలు, డిజిటల్‌ పరిజ్ఞానం, తమకంటూ ఒక గుర్తింపు ఉండాలనే తపన... ఈ మూడు ప్రధాన కారణాలు, అరవై దాటిన వారిని ఏదో ఒక పనిని చేపట్టేందుకు  ప్రేరణ కలిగిస్తున్నాయని ‘హెల్ప్‌ఏజ్‌ ఇండియా’ తాజా నివేదిక వెల్లడించింది.

అపోహలకు భిన్నంగా...!
యువతరంలో దాదాపు సగం మంది ఇప్పటికీ వృద్ధులను, ‘ఇతరులపై ఆధారపడేవారు’ గానే భావిస్తుండగా, అందుకు భిన్నంగా వృద్ధులు సమాజంలో చురుకైన పాత్ర పోషించటం విశేషమని నివేదిక పేర్కొంది. ‘‘ఇతరుల సహాయం తీసుకునే వ్యక్తులుగా ఉండాలని వారు అనుకోవడం లేదు. బదులుగా, సమాజానికి దిక్సూచిగా ఉండాలని, సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనాలని, కొత్త వృత్తులను ప్రారంభించాలని బలంగా కోరుకుంటున్నారు’’ అని తెలిపింది.

మరింత దృష్టి పెట్టాలి
‘పెద్దల’ అనుభవాన్ని, శక్తి సామర్థ్యాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలంటే, మన వ్యవస్థల్లో మరింతగా మార్పులు జరగవలసిన అవసరం ఉందని ‘హెల్ప్‌ఏజ్‌ ఇండియా’ అధ్యయనం సూచించింది. ముఖ్యంగా ఈ క్రింది అంశాలపై ప్రభుత్వం దృష్టిపెట్టాలని కోరింది.

వృద్ధులకు వారి అనుభవానికి తగ్గట్టుగా కన్సల్టింగ్‌ లేదా మార్గదర్శకత్వ బాధ్యతలను అందించే అనుకూలమైన ఉద్యోగాలను కల్పించటం.
యువత, వృద్ధులు కలిసి తమ జ్ఞానాన్నిపంచుకునే వేదికలను ఏర్పాటు చేయటం.
నేటి ఆధునిక యుగంలో వృద్ధులు ఎవరిపైనా ఆధారపడకుండా స్వతంత్రంగా ఉండటానికి అవసరమైన డిజిటల్‌ పరిజ్ఞానాన్ని నేర్పించే ప్రోగ్రామ్‌లను రూపొందించటం.

యువతరం, అనుభవం కలిస్తే!
‘సిల్వర్‌ రివల్యూషన్‌’ అనేది కేవలం వృద్ధులకు సంబంధించినది మాత్రమే కాదు, ఇది పౌరులందరి బాధ్యత. వృద్ధులలోని అపారమైన జ్ఞానాన్ని గౌరవిస్తూ, వారికి అవసరమైన డిజిటల్‌ సహకారాన్ని అందిస్తే, ఆ అనుభవం సమాజానికి ఉపయోగపడుతుందని, యువతరం ఉత్సాహం,
వృద్ధుల అనుభవం కలిసినప్పుడే, మెరుగైన దేశాన్ని నిర్మించుకోగలమని ‘హెల్ప్‌ఏజ్‌ ఇండియా’ తెలిపింది.

వృద్ధులకు పని పథకాలు
అరవై దాటిన వారికి పని కల్పించటం కోసం భారత ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ‘సేక్రెడ్‌’ (సీనియర్‌ ఏబుల్‌ సిటిజెన్స్‌ ఫర్‌ రీ–ఎంప్లాయ్‌మెంట్‌ ఇన్‌ డిగ్నీటీ), అటల్‌ వయో అభ్యుదయ్‌ యోజన (ఎ.వి.వై.ఎ.వై) తదితర పథకాలతో పాటుగా, ఎల్డర్‌లైన్‌ అనే హెల్ప్‌ లైన్‌ (14567)ను ప్రవేశపెట్టింది.

వృద్ధుల ‘అదృశ్య’ సేవలు
కుటుంబాలకు, సమాజానికి వృద్ధులు అందిస్తున్న సహకారం (అంకెలు శాతాల్లో)
సేవలు   -   భాగస్వామ్యం
సలహాలు, జీవితానుభవాలు  - 72 
పిల్లల సంరక్షణ  -  50
ఇంటి పనులు చక్కబెట్టటం - 47 
కుటుంబానికి డబ్బు సహాయం  - 36
మనో ధైర్యాన్ని ఇవ్వటం  - 31
సామాజిక కార్యక్రమాలు  - 19

వృద్ధులను యువత ఎలా చూస్తోంది? (అంకెలు శాతాల్లో)
అభిప్రాయం   -   అంగీకరించిన వారు 
గౌరవనీయులైన అనుభవజ్ఞులు  - 51
ఒకరిపై ఆధారపడేవారు  - 48 
నైతిక విలువలకు నిటువుటద్దం  -  43
కుటుంబానికి పెద్ద దిక్కు  - 36

పని గురించి ఏం అంటున్నారు? (అంకెలు శాతాల్లో)
వృద్ధుల మనోభావాలు  -  ఎంత?
పదవీ విరమణ తర్వాత కూడా పని చేయాలి   - 36
వీలైనంత కాలం పని చేస్తూనే ఉండాలి  - 40
తమ ప్రస్తుత సేవలకు గుర్తింపు ఉంది - 78    
ఎల్లప్పుడూ గుర్తింపు లభిస్తోంది  - 44
అప్పుడప్పుడు మాత్రమే గుర్తింపు ఉంటోంది -34

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరోయిన్ త్రిష (ఫోటోలు)
photo 2

పట్టుచీరలో అందంగా సోనియా ఆకుల (ఫోటోలు)
photo 3

శివబాలాజీ-మధుమిత కుమారుడికి మోహన్‌బాబు ఆశీస్సులు (ఫోటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో ప్రముఖులు (ఫొటోలు)
photo 5

హీరోయిన్ నయన్ సారిక బ్యూటిఫుల్ (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP MLA Sravan Kumar Big Shock to Chandrababu 1
Video_icon

ఏపీలో రోడ్లు అధ్వానం టీడీపీ ఎమ్మెల్యే బాబుకు షాక్
YS Jagan Slams Chandrababu Cheap Politics 2
Video_icon

దేవుడితో పెట్టుకున్నాడు చుక్కలు చూస్తున్నాడు
Alia Bhatt in 1370-Hour Rahul Mishra Gown 3
Video_icon

వైరల్ గా మారిన ఆలియా భట్ డ్రెస్..
YS Jagan Expose Chandrababu Conspiracy On Tirumala Seven Hills 4
Video_icon

Tirumala : రెండు కాదు ఏడు కొండలే.. అసలు నిజాలు బయటపెట్టిన జగన్
YS Jagan Says 35,210 Crores Allocates for Jagananna Housing Colonies Development 5
Video_icon

జగనన్న కాలనీల కోసం.. అక్కచెల్లెమ్మలకు ఏకంగా 35,210 కోట్లు ఇచ్చాం
Advertisement
 