 బిడ్డల్ని వదిలేసి, డబ్బు, స్కూటర్‌ తీసుకొని ప్రియుడితో పరార్‌ | Mother allegedly abandons two children on bus, note reveals disturbing details | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బిడ్డల్ని వదిలేసి, డబ్బు, స్కూటర్‌ తీసుకొని ప్రియుడితో పరార్‌

May 21 2026 2:58 PM | Updated on May 21 2026 2:58 PM

Mother allegedly abandons two children on bus, note reveals disturbing details

కష్టమొచ్చినా..కన్నీళ్లొచ్చినా.. కళ్లల్లో  పెట్టుకొని కాపాడేది తల్లి. అలాంటి తల్లే కన్నబిడ్డల్ని తీరని అన్యాయం చేస్తే.. ఇక ఆ బిడ్డలకు దిక్కెవ్వరు? సరిగ్గా ఇలాంటి ఘటనే  మహారాష్ట్రలో వెలుగుచూసింది.  ఆ తల్లి కేవలం పిల్లలను వదిలేయడమే కాదు, తన తండ్రి డబ్బును, స్కూటర్‌ను కూడా దొంగిలించి ప్రియుడితో చెక్కేసిన  షాకింగ్‌ ఘటన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

అసలేం జరిగింది?
పంఢరపూర్ - శంభాజీనగర్ రూట్‌లో వెళ్తున్న ఒక బస్సులో ఈ ఘటన జరిగింది. ఆ తల్లి తన ఇద్దరు పిల్లలను బస్సు ఎక్కించి, తన తండ్రి స్కూటర్ వేసుకుని ప్రియుడితో కలిసి వెళ్ళిపోయింది. బస్సులో ఆ పిల్లలు ఇద్దరూ ఒంటరిగా ఏడవడం గమనించిన కండక్టర్, వారి దగ్గరకు వెళ్లి పరిశీలించాడు. ఆ సమయంలోనే ఒకరి జేబులో ఉన్న చీటీని చూసి, వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించాడు.

ఈ చీటీలో ఏముంది అంటే "ఈ పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు లేరు, దయచేసి వీరిని యావత్మాల్ వెళ్లే బస్సు ఎక్కించండి." — బస్సులో ఏడుస్తున్న ఒక చిన్నారి జేబులో దొరికిన కాగితం ముక్కపై రాసి ఉన్న హృదయవిదారకమైన వాక్యాలివి. ఆ నోట్ పక్కనే ఒక మొబైల్ నంబర్ కూడా ఉంది. పోలీసులు ఆ నంబర్‌కు ఫోన్ చేసి విచారించగా నమ్మలేని ఒక షాకింగ్ నిజం బయటపడింది. 

సరిగ్గా అదే సమయంలో,  యావత్మాల్‌కు చెందిన ఒక వృద్ధుడు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. తన కూతురు ఇంట్లో ఉన్న డబ్బు, స్కూటర్ తీసుకుని పారిపోయిందని ఆ ఫిర్యాదు సారాంశం. కేసు నమోదు చేసుకున్న బీడ్ (Beed) జిల్లా పోలీసులు ఆ వృద్ధుడిని పోలీస్ స్టేషన్‌కు పిలిపించారు. బస్సులో ఒంటరిగా దొరికిన ఆ ఇద్దరు పిల్లలు మరెవరో కాదు, తన స్వంత మనవడు, మనవరాలేనని అతను గుర్తించాడు. ఆ పిల్లల కన్నతల్లే వారిని నడిరోడ్డుపై వదిలేసి, తన ప్రియుడితో కలిసి పారిపోయింది.

మరో షాకింగ్‌ సంగతి ఏంటంటే. బిక్కు బిక్కు మంటున్న పిల్లల్ని చూశాక తాత ప్రవర్తన పోలీసులనే దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది.  ఆ పిల్లలను చూసి ఆ తాత మనసు కరగలేదు, కనీసం వారిని  ఓదార్చ లేదు. వారిని ఇంటికి తీసుకెళ్లడానికి ఏమాత్రం ఆసక్తి చూపించలేదు సరికదా  పిల్లల భవిష్యత్తు కంటే, పోయిన తన స్కూటర్ గురించే అతడు ఎక్కువ ఆందోళన చెందడం మరింత విస్మయపర్చింది. ఆ పిల్లల బాధ్యతను తీసుకోవడానికి తన వల్లకాదని అతను తెగేసి చెప్పాడు. చివరకు, పోలీసులు ఆ పిల్లల రక్షణకు ఏర్పాట్లు చేశారు. బీడ్ జిల్లా శిశు సంక్షేమ కమిటీ (Child Welfare Committee), జిల్లా పరిపాలనా యంత్రాంగం సహాయంతో ఆ ఇద్దరు పిల్లలను సురక్షితమైన చిల్డ్రన్ హోమ్‌కు తరలించారు.

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో డేంజర్ ఎండలు.. అల్లాడిపోతున్న జనం (ఫొటోలు)
photo 2

‘పెద్ది’ కష్టం చూశారా? అయితే ఈ ఫోటోలు చూడాల్సిందే
photo 3

సింప్లీ సూపర్బ్‌ అనిపించేలా మహేశ్‌బాబు మేనకోడలు (ఫోటోలు)
photo 4

తిరుమలకు పోటెత్తుతున్న భక్తులు (ఫొటోలు)
photo 5

ఫుల్ హ్యాపీగా త్రిష.. అటు విజయ్ ఇటు సూర్య (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Reaction To Chandrababu Political Assassinations 1
Video_icon

నేను తలుచుకుంటే.. వాళ్లు బ్రతికి ఉండేవాళ్లా?
YS Jagan Warning To Chandrababu And TDP 2
Video_icon

మా నాన్నని అసెంబ్లీలో అన్న మాటలు మర్చిపోలేదు.. రెండు రోజులకే ఆక్సిడెంట్!
Peddi Trailer Vs Dragon Glimpse In Tollywood 3
Video_icon

పెద్ది ట్రైలర్ VS డ్రాగన్ గ్లింప్స్.. తార స్థాయికి చేరిన ఫ్యాన్ వార్స్
YS Jagan About Vangaveeti Ranga Case 4
Video_icon

రంగాని అర్ధరాత్రి నరికి చంపారు.. నిందితుడు ఇప్పుడు టీడీపీ ఎమ్మెల్యే.!
YS Jagan Sensational Reaction on Vijay Epic TVK Victory 5
Video_icon

అది తన కష్టం..! విజయ్ గెలుపుపై జగన్ రియాక్షన్
Advertisement
 