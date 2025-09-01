 కట్నం కోసం గెంటేశారు | Married Woman Stages Protest in Front of Husband House | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కట్నం కోసం గెంటేశారు

Sep 1 2025 10:07 AM | Updated on Sep 1 2025 10:46 AM

Married Woman Stages Protest in Front of Husband House

కర్ణాటక: కట్నం కోసం భర్త వేధింపులకు పాల్పడి ఇంటినుంచి గెంటేయడంతో భార్య నిరాహార దీక్షకు దిగింది. ఈఘటన  తుమకూరు నగరంలో జరిగింది. షష్టగిరి బ్లాక్‌కు చెందిన ప్రజ్వల్‌ శంకర్‌కు 2024లో తాలూకాలోని చిక్కనాయకనహళ్లికి చెందిన ప్రేరణతో వివాహమైంది. పెళ్లయిన నాలుగు రోజులనుంచే ప్రేరణకు వేధింపులు మొదలయ్యాయి.  

ఇన్నాళ్లూ ఓర్చుకున్న ఆమె దిక్కుతోచని స్థితిలో ధర్నాకు దిగి న్యాయం చేయాలని కోరుతోంది. బాధితురాలు మాట్లాడుతూ ప్రజ్వల్‌ తల్లిదండ్రులు ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉండగా తన భర్త ఖాళీగా ఉంటున్నాడని తెలిపింది. వివాహమైన అనంతరం ఎనిమిది నెలలు మాత్రమే అత్తగారింట్లో ఉన్నానని, వేధింపులు తాళలేక గతంలో ఒక పర్యాయం ఇంటి ముందు ఆందోళనకు దిగానని, ఎవరూ పట్టించుకోలేదన్నారు. 

తాజాగా తనను బయటకు గెంటేయడంతో న్యాయం కోసం ఒంటరి పోరాటం చేయాల్సి వచ్చిందన్నారు. తన వివాహం కోసం తన తండ్రి లక్ష రూపాయలు అప్పులు చేశాడన్నారు. తన తల్లిదండ్రులు పెళ్లి సమయంలో ఇచ్చిన బంగారం, వెండి తన అత్తవారి ఇంటిలో ఉన్నాయని, వాటిని ఇస్తే తన తండ్రి చేసిన అప్పులు తీర్చాలని ఉందన్నారు. భర్త వేధింపులపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినా స్పందన లేదని వాపోయింది. తన గోడును మహిళా కమిషన్‌కు కూడా తెలిపానని పేర్కొంది.    

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

‘మధరాసి’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 2

మహా గణపతి దర్శనం..లక్షలాదిగా తరలివచ్చిన జనం (ఫొటోలు)
photo 3

‘మిస్‌ విశాఖ’గా డాక్టర్‌ సృజన (ఫొటోలు)
photo 4

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఘనంగా వినాయక నిమజ్జనాలు (ఫొటోలు)
photo 5

‘మిరాయ్’ హీరోయిన్ అందానికి ఫిదా అవుతున్న యూత్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Varudu Kalyani Visits Sugali Preethi Family 1
Video_icon

సుగాలి ప్రీతి కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన వరుదు కల్యాణి
PM Narendra Modi Vs US President Donald Trump 2
Video_icon

ట్రంప్, మోదీ మధ్య క్షీణిస్తున్న సంబంధాలు
Earthquake In Southeastern Afghanistan 3
Video_icon

అఫ్గాన్‌లో భారీ భూకంపం..
Unemployment Increase In Chandrababu Government 4
Video_icon

నిరుద్యోగంలో మూడో స్థానంలో ఏపీ
Tollywood Hero Dharma Mahesh Wife Sensational Comments 5
Video_icon

విడాకులపై క్లారిటీ ఇచ్చిన గౌతమీ.. టాలీవుడ్ హీరోపై భార్య సంచలన ఆరోపణలు..!
Advertisement
 