డూ ఆర్ డై ఫైట్
బరిలో దీదీ, సువేందు అధికారి
- నేడు పశ్చిమ బెంగాల్లో చివరి(రెండో) విడత పోలింగ్
- బరిలో సీఎం మమతా బెనర్జీ, ప్రధాన ప్రతిపక్ష సువేందు అధికారి
- అధికార తృణమూల్ కాంగ్రెస్కు కంచుకోటల్లో ఓటింగ్
- కోల్కతా, హౌరా, ఉత్తర, దక్షిణ 24 పరగణాలు, నదియా, హుగ్లీ, పూర్బా బర్ధమాన్ జిల్లాల్లో ఓటు హక్కు వినియోగించుకోనున్న ఓటర్లు
- 2021 ఎన్నికల్లో ఈ 142 స్థానాల్లో టీఎంసీ హవా
- 2021 శాసనసభ ఎన్నికల్లో ఈ 142లో 123 చోట్ల నెగ్గిన టీఎంసీ
- 18 చోట్ల బీజేపీ, ఒక స్థానంలో ఐఎస్ఎఫ్ గెలిచాయి.
- అయితే గత ఐదేళ్లలో మారిన సీన్
- ఈ 142 స్థానాల్లో క్షేత్రస్థాయిలో బాగా వేళ్లూనుకున్న బీజేపీ
- కీలకంగా మారనున్న ఉత్తర 24 పరగణాలు(33 సీట్లు), దక్షిణ 24 పరగణాలు(31 సీట్లు), హౌరా(16), నదియా(17), హుగ్లీ(18), పూర్బా బర్ధమాన్(16), కోల్కతా(11 సీట్లు) పోలింగ్
2026-04-29 06:45:38
ఫేస్-2 పోలింగ్.. భారీగా సిబ్బంది మోహరింపు
- బెంగాల్ మలి విడత పోలింగ్ కోసం భారీగా భద్రతా ఏర్పాట్లు
- 142 మంది సాధారణ పర్యవేక్షకులు, 95 మంది పోలీస్ పర్యవేక్షకులు, 100 మంది ప్రత్యేక పర్యవేక్షకులు
- భారీ సంఖ్యలో మోహరించిన పోలీసులు, పారా మిలిటరీ దళాలు
- ప్రశాంత వాతావరణంలో ఎన్నికలు జరిపించేందుకు ఈసీ ప్రయత్నం
- పోలింగ్ నేపథ్యంలో టూవీలర్స్ ర్యాలీలపై నిషేధం
- బైక్పై ఇద్దరు వెళ్లేందుకు కూడా అనుమతి నిరాకరణ
- అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మాత్రమే అనుమతి
- ఓటేసేవాళ్లకు కూడా అనుమతి
2026-04-29 06:45:38
మలియుద్ధం.. నేడే
- పశ్చిమబెంగాల్ రెండో దశ పోలింగ్కు సర్వం సిద్ధం
- నేతల తలరాతల్ని నిర్ణయించనున్న 3 కోట్ల మంది ఓటర్లు
- 1,64,35,627 మంది పురుషులు, 1,57,37,418 మంది స్త్రీలు, 792 మంది ట్రాన్స్జెండర్లు
- మొత్తంగా 3,21,73,837 ఓటర్లు
- 41,001 పోలింగ్స్టేషన్లలో పోలింగ్
- 142 స్థానాల్లో పోలింగ్కు ఏర్పాట్లు పూర్తి
2026-04-29 06:45:38
Advertisement