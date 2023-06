మీరు 90లలో పుట్టారా? మీ సమాధానం ‘అవును’ అయితే పైన కనిపించే ఫొటోను చూస్తే మీ బాల్యం తప్పకుండా గుర్తుకువస్తుంది. ఆ సమయంలో ఈ వస్తువును ప్రతీ ఇంటిలోనూ వినియోగించేవారు. ఆ రోజుల్లో ఇంటింటా కిరోసిన్‌ వాసన వచ్చేది. వంటవండేందుకు కిరోసిన్‌ స్టవ్‌తో తంటాలు పడేవారు. మీరు కొంచెం లోతుగా ఆలోచిస్తే ఇదేమిటో ఇట్టే చెప్పేస్తారు. అయితే మీరు దీనిని మరచిపోయి ఉంటే ఇప్పుడు ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాం.

ఇప్పటికైనా ఇదేమిటో మీకు తెలిసిందా?

ఈ వస్తువును ప్రిమస్‌ పిన్‌ అని అంటారు. సాధారణంగా దీనిని పిన్‌ అనే అని పిలుస్తుంటారు. ఈ పిన్‌ను ఆనాటి రోజుల్లో కిరోసిన్‌ స్టవ్‌ను శుభ్రపరిచేందుకు వినియోగించేవారు. స్టవ్‌ బర్నర్ మూసుకుపోయినప్పుడు ఈ పిన్‌సాయంతో స్టవ్‌ బర్నర్‌ను శుభ్రం చేసేవారు. ఫలితంగా స్టవ్‌ పూర్తి ఫ్లేమ్‌తో మండేది. ఈ పిన్‌ను వినియోగించి స్టవ్‌ను శుభ్రం చేసినప్పుడు కిరోసిన్‌ బర్నర్‌ వరకూ చేరుకునేది. నాటి రోజుల్లో అధికశాతం ఇళ్లలో కిరోసిన్‌ స్టవ్‌ మాత్రమే ఉన్నకారణంగా, ఈ పిన్‌ ప్రతీ కిరాణా దుకాణంలో దొరికేది.

