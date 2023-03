విషాదం.. కాంగ్రెస్ సీనియర్‌ నేత కన్నుమూత

బెంగళూరు: కర్నాటక కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ ఆర్‌. ధృవ నారాయణ కన్నుమూశారు. ఈ మేరకు డీర్‌ఎంస్‌ వైద్యులు శనివారం ఉదయం ఓ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.

వివరాల ప్రకారం.. ధృవ నారాయణకు ఛాతిలో నొప్పి రావడంతో ఆయన డ్రైవర్‌ శనివారం తెల్లవారుజామున 6:40 గంటలకు ఆయన్ను ఆసుపత్రికి తీసుకువచ్చినట్టు వైద్యులు తెలిపారు. అయితే, చికిత్స అందించినప్పటికీ నారాయణ ఆరోగ్యం విషమించి మృతిచెందినట్టు తెలిపారు. దీంతో ఆయన కుటుంబంలో ఒక్కసారిగా విషాదం నెలకొంది. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నేతలు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.

Karnataka Congress working president R Dhruvanarayana passed away: Dr Manjunath, Doctor DRMS Hospital

He suffered chest pain and his driver picked him up at 6:40am. But he didn't survive.

(Pic: R Dhruvanarayana's Twitter account) pic.twitter.com/AZSa37Fbsi

— ANI (@ANI) March 11, 2023