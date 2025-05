కన్నడ, తమిళ భాషపై కమల్‌ వ్యాఖ్యలు.. కర్నాటకలో దుమారం

చెన్నై: కన్నడ భాషకు తమిళమే మాతృక అంటూ ప్రముఖ నటుడు కమల్‌హాసన్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలపై తీవ్ర దుమారం రేగుతోంది. కమల్‌ వ్యాఖ్యలను నిరసిస్తూ మంగళవారం కర్నాటక వ్యాప్తంగా నిరసనలు, ఆందోళనలు జరిగాయి. కమల్‌ కార్యక్రమానికి కన్నడ సూపర్‌స్టార్ శివరాజ్‌ కుమార్‌ కూడా హాజరయ్యారు. ఆయన ఎదుటే ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం గమనార్హం.

ఆదివారం చెన్నైలో జరిగిన తన సినిమా థగ్‌లైఫ్‌ ఆడియో విడుదల వేడుకలో కమల్‌ హాసన్‌, శివరాజ్‌ కుమార్‌ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్బంగా కమల్‌ మాట్లాడుతూ.. కన్నడ భాషకు తమిళమే మాతృక. ఇక్కడ ఉన్నది నా కుటుంబం. అందుకే ఆయన (శివరాజ్‌ కుమార్) ఇక్కడకి వచ్చారు. అందుకే నా జీవితం, బంధం, తమిళ్ అని మొదలుపెట్టాను. మీ భాష (కన్నడ) తమిళం నుంచి పుట్టింది కాబట్టి మీరు కూడా దానిలో భాగమే’ అంటూ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఈ క్రమంలో కమల్‌ వ్యాఖ్యలను పలు కన్నడ సంఘాలు తీవ్రంగా తప్పుబట్టాయి. ఆయన క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్‌ చేశాయి. లేదంటే కర్నాటకలో కమల్‌ సినిమాలను బహిష్కరిస్తామని కన్నడ రక్షణ వేదిక హెచ్చరించింది. బెంగళూరు వ్యాప్తంగా థగ్‌లైఫ్‌ సినిమా బ్యానర్లను నిరసన కారులు చించేశారు. ఆ సినిమాను రాష్ట్రంలో నిషేధించాలని డిమాండ్‌ చేశారు. మంగళవారం సాయంత్రం బెంగళూరులో జరిగిన థగ్‌లైఫ్‌ ప్రీ రిలీజ్‌ కార్యక్రమ వేదిక వద్ద భారీ సంఖ్యలో గుమిగూడారు. కమల్‌పై నల్ల ఇంకు పోస్తామంటూ హెచ్చరించారు. తమకు భయపడి ఆయన వేడుకకు గైర్హాజరయ్యారని ఎద్దేవా చేశారు.

Kamal Haasan says Kannada came from Tamil



Hello @ikamalhaasan before making such claims, learn some real history. This land doesn’t need language lessons from Periyar fanatics🤡



Kannada has a history spanning over 2,000 years, one of the world’s oldest living languages, with… pic.twitter.com/BQFUloI0Sg

— Akshay Akki ಅಕ್ಷಯ್🇮🇳 (@FollowAkshay1) May 27, 2025