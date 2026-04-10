 జస్టిస్‌ యశ్వంత్‌ వర్మ రాజీనామా | Justice Yashwant Varma Resinged News Updates
జస్టిస్‌ యశ్వంత్‌ వర్మ రాజీనామా

Apr 10 2026 12:13 PM | Updated on Apr 10 2026 12:36 PM

Justice Yashwant Varma Resinged News Updates

ఢిల్లీ: నోట్ల కట్టల వ్యవహారంలో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న జస్టిస్‌ యశ్వంత్‌ వర్మ రాజీనామా చేశారు. తన రాజీనామా లేఖను శుక్రవారం ఆయన రాష్ట్రపతి కార్యాలయానికి పంపినట్లు తెలుస్తోంది. 

ఢిల్లీ జడ్జిగా ఉన్న టైంలో.. ఆయన నివాసంలో అగ్నిప్రమాదం జరగ్గా భారీగా నోట్ల కట్టలు బయటపడ్డాయి. ఈ వ్యవహారం దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర దుమారం రేపింది. న్యాయ వ్యవస్థపై ప్రజలకు నమ్మకం కలిగించేందుకు స్వయంగా సుప్రీం కోర్టు రంగంలోకి దిగి ఈ వ్యవహారంపై దర్యాప్తు చేపట్టింది. మునుపెన్నడూ లేని రీతిలో వెబ్‌సైట్‌లో కాలిన ఆ నోట్ల ఫొటోలు, వీడియోలు రిలీజ్‌ చేసింది. 

అటుపై దర్యాప్తు నేపథ్యంలో ఆయన్ని అలహాబాద్‌ హైకోర్టుకు బదిలీ చేసింది. అదే సమయంలో.. ఆయనపై పార్లమెంట్‌లో అభిశంసన ప్రయత్నాలు ముమ్మరం అయ్యాయి. దర్యాప్తు నివేదిక ఆధారంగా ఆయనపై రాజీనామా ఒత్తిడి పెరిగింది. అయితే ఎప్పటికప్పుడు ఆయన వాటిని ఆరోపణలు తోసిపుచ్చుతూ వచ్చారు. 

వీటి నుంచి బయటపడేందుకు ఆయన న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయించగా.. అక్కడా చుక్కెదురైంది. అభిశంసన పెండింగ్‌లో ఉండగానే.. ఆయన తన జడ్జి పోస్టుకి రాజీనామా చేశారు.

Photos

View all
photo 1

సీతామహాలక్ష్మిలా మృణాల్‌ ఠాకూర్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ.. వెరైటీగా ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

మిస్‌ తెలుగు యూఎస్‌ఏ విజేతగా భాగ్యనగరం బ్యూటీ..! (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుపతిలో హీరోయిన్ శ్రీలీల సందడి (ఫొటోలు)
photo 5

గ్రాండ్‌గా బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ లగ్న పత్రిక వేడుక (ఫొటోలు)

Video

View all
AC Water Dispute Brother And Sister Attacked With A Blade 1
Video_icon

ప్రాణంలా మీదకు వచ్చిన ఏసీ వాటర్ వివాదం.. జస్ట్ మిస్ పీక తెగిపోయేది..
Student Forced To Clean Toilets Over Fee Delay At Nursing College 2
Video_icon

ఫీజు చెల్లించలేదని విద్యార్థినితో బాత్రూంలు కడిగించిన యాజమాన్యం
Dead Body Found Near The Kanaka Durga Temple In Vijayawada 3
Video_icon

విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ గుడి వద్ద మృతదేహం
Analyst Singaluri Venkatesh About YS Jagan MAVIGUN 4
Video_icon

MAVIGUN అనే పదం డిక్షనరీలో అర్ధమే లేదన్నారు.. ఇప్పుడు ఇదే ట్రెండింగ్ లో ఉంది
Special Video On Nuclear Energy In India 5
Video_icon

ఇది భారత్ పవర్.. కల్పకంలో వెయ్యేళ్లు సరిపడే విద్యుత్
