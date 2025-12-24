శ్రీహరికోట: ఇస్రోకు చెందిన భారీ ఉపగ్రహ వాహక నౌక లాంచ్ వెహికల్ మార్క్-3 (LVM3-M6) బుధవారం ఉదయం 90 సెకన్ల స్వల్ప జాప్యంతో నింగిలోకి ఎగసింది. శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం (ఎస్డిఎస్సి) నుండి ఉదయం 8.54 గంటలకు జరగాల్సిన ఈ ప్రయోగం 8.55.30 గంటలకు జరిగింది. భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ (ఇస్రో), తన వాణిజ్య విభాగమైన న్యూస్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ (ఎన్ఎస్ఐఎల్) ద్వారా ఈ మిషన్ను చేపట్టింది.
శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్లోని రెండవ లాంచ్ ప్యాడ్ నుండి LVM3-M6 రాకెట్ ద్వారా అమెరికాకు చెందిన 'బ్లూబర్డ్ బ్లాక్-2' కమ్యూనికేషన్ ఉపగ్రహాన్ని ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు ప్రయోగించారు. అమెరికాకు చెందిన AST స్పేస్ మొబైల్ అభివృద్ధి చేసిన ఈ 'బ్లూబర్డ్ బ్లాక్-2' ఉపగ్రహం సాంకేతిక ప్రపంచంలో సరికొత్త విప్లవానికి నాంది పలకనుంది. దీనిని సాధారణ స్మార్ట్ఫోన్లకు నేరుగా అంతరిక్షం నుండి 4G, 5G బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్టివిటీని అందించేలా రూపొందించారు. ఎటువంటి అదనపు పరికరాలు లేకుండానే మారుమూల ప్రాంతాల్లో మొబైల్ సిగ్నల్స్ అందేలా చేయడమే ఈ ఉపగ్రహ ప్రధాన లక్ష్యం.
Launch Day for #LVM3M6.
LVM3-M6 lifts off today at 08:55:30 IST with BlueBird Block-2 from SDSC SHAR.
ఈ మిషన్ ద్వారా ప్రపంచ డిజిటల్ కనెక్టివిటీలో కీలక మార్పులు రానున్నాయి. ముఖ్యంగా మొబైల్ టవర్లు లేని అటవీ, కొండ ప్రాంతాలు, అత్యవసర సమయాల్లో కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థను ఇది బలోపేతం చేయనుంది. అంతరిక్ష ఆధారిత సాంకేతికత ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిజిటల్ యాక్సెస్ను విస్తరించడంలో ఇది సహాయం అందించనుంది. ఫలితంగా సామాన్యులకు కూడా హై-స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.