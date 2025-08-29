 సంభాల్‌లో 15 శాతానికి పడిపోయిన హిందువులు.. 1947లో ఎంతంటే? | Hindu population dropped to 15 In Sambhal | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సంభాల్‌లో 15 శాతానికి పడిపోయిన హిందువులు.. 1947లో ఎంతంటే?

Aug 29 2025 7:12 AM | Updated on Aug 29 2025 7:12 AM

Hindu population dropped to 15 In Sambhal

1947లో 45 శాతం హిందువులు ఉండేవారు

ముస్లింల జనాభా ప్రస్తుతం 85 శాతానికి చేరింది

గత ఏడాది జరిగిన హింసాకాండపై త్రిసభ్య కమిటీ నివేదికలో వెల్లడి  

లక్నో: ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని సంభాల్‌లో జరిగిన హింసాకాండపై దర్యాప్తు చేపట్టిన త్రిసభ్య కమిటీ తమ నివేదికను రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్‌కు ఇటీవల సమర్పించింది. 450 పేజీల ఈ రిపోర్టులో పలు కీలక అంశాలను ప్రస్తావించింది. 2024 నవంబర్‌ 24న జరిగిన హింసతోపాటు దాని పూర్వాపరాలు వెల్లడించింది. సంభాల్‌లో హిందువుల జనాభా 15 శాతానికి పడిపోయినట్లు స్పష్టంచేసింది. 

దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ జనాభా స్థితిగతుల్లో భారీ మార్పులు వచ్చాయని, మత రాజకీయాలు కొనసాగుతున్నాయని పేర్కొంది. సంభాల్‌లోని షాహీ జామా మసీదులో సర్వే చేయాలని స్థానిక కోర్టు ఆదేశించడంతో పట్టణంలో గత ఏడాది హింస చెలరేగిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ మసీదు ప్రాంగణంలో గతంలో హిందూ ఆలయం ఉండేదని పేర్కొంటూ కొందరు కోర్టును ఆశ్రయించారు. 

సర్వే కోసం వచ్చిన బృందంతో కొందరు నిరసనకారులు వాగ్వాదానికి దిగారు. ఇది క్రమంగా తీవ్ర ఘర్షణకు దారితీసింది. రాళ్ల దాడిలో 20 మందికిపైగా పోలీసులు గాయపడ్డారు. పలు వాహనాలను నిరసనకారులు దహనం చేశారు. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు కోసం ఉత్తరప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం హైకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి దేవేంద్ర ఆరోరా నేతృత్వంలో ముగ్గురు సభ్యులతో కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. కమిటీ నివేదికలోని అంశాలివీ...

  • సంభాల్‌లో 1947 తర్వాత 15సార్లు ఘర్షణలు జరిగాయి. 1947, 1948, 1953, 1958, 1962, 1976, 1978, 1980, 1990, 1992, 1995, 2001, 2019, 2024లో హింసాకాండ చోటుచేసుకుంది.

  • దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చిన సమయంలో సంభాల్‌లో హిందువులు 45 శాతం, ముస్లింలు 55 శాతం ఉండేవారు. ఇప్పుడు హిందువుల జనాభా 15 నుంచి 20 శాతానికి పడిపోయింది. ముస్లింల సంఖ్య 85 శాతానికి చేరుకుంది. తరచుగా జరుగుతున్న ఘర్షణలు, బుజ్జగింపు రాజకీయాలు ఇందుకు దోహదం చేశాయి.

  • 2024 నవంబర్‌ 22న సమాజ్‌వాదీ పార్టీ ఎంపీ జియా ఉర్‌ రెహమాన్‌ బార్క్‌ చేసిన చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలతో సంభాల్‌లో ఘర్షణ మొదలైంది. నలుగురు మరణించారు. మరికొందరు గాయపడ్డారు. పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకోవడంతో ఘర్షణలు విస్తరించలేదు.  

  • అల్‌–ఖైదా, హర్కత్‌–ఉల్‌–ముజాహిదీన్‌ తది తర ఉగ్రవాద సంస్థలకు సంభాల్‌లో గతంలో స్థావరాలు ఉండేవి. ఇక్కడ ఆక్రమ ఆయుధాలు, మాదక ద్రవ్యాల ముఠాలకు కొదవలేదు.  

  • సంభాల్‌లో 68 పుణ్యక్షేత్రాలు, 19 పవిత్ర బావులు ఉండేవి. అవి చాలావరకు ఆక్రమణకు గురయ్యాయి.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వెరైటీ గణనాథులు..ఆకట్టుకుంటున్న బొజ్జ గణపయ్య (ఫొటోలు)
photo 2

కామారెడ్డి జిల్లాలో వర్ష బీభత్సం (ఫొటోలు)
photo 3

ఖైరతాబాద్‌ గణేశ్‌..భారీగా తరలి వచ్చిన భక్తజనం (ఫొటోలు)
photo 4

ధనరాజ్‌ కుమారుడి బర్త్‌డే ఫంక్షన్‌లో సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 5

ప్రముఖ యాంకర్, బిగ్‌బాస్‌ బ్యూటీ వ్యాపారవేత్తతో ఏడడుగులు (ఫోటోలు)

Video

View all
Russia Drone Strikes On Ukraine 1
Video_icon

డ్రోన్లు, క్షిపణులతో ఉక్రెయిన్ పై దండెత్తిన రష్యా
After Heavy Rains Present Situation In Kamareddy 2
Video_icon

వర్షం దెబ్బకు కామారెడ్డిలో ప్రస్తుత పరిస్థితి
Auto Drivers Protest Against Chandrababu Govt Over Free Bus Scheme 3
Video_icon

చివరకి మమ్మల్ని బిచ్చగాళ్లును చేసావ్.. చంద్రబాబుని ఏకిపారేసిన ఆటో డ్రైవర్లు
Heavy Rain IMD Alert To Andhra Pradesh State 4
Video_icon

ఏపీకి వాన గండం.. వారం రోజులు భారీ వర్షాలు
YS Jagan Slams CM Chandrababu Naidu Cheatings 5
Video_icon

చంద్రబాబు మోసాలపై.. జగన్ సంచలన పోస్ట్
Advertisement
 