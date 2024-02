బెంగళూరు: కర్ణాటక రాజధాని నగరం బెంగళూరు శివార్లలోని ఓ పర్‌ఫ్యూమ్‌ ఫ్యాక్టరీ గోదాంలో ఆదివారం సాయంత్రం అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు మృతి చెందగా ఐదుగురు గాయపడ్డారు. గాయపడ్డ వారిని చికిత్స నిమిత్తం సమీపంలోని ఓ ప్రైవేట్‌ ఆస్పత్రికి తరలించారు.

