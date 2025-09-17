 గడ్చిరోలిలో ఎన్‌కౌంటర్‌ | encounter in Maharashtra Gadchiroli | Sakshi
గడ్చిరోలిలో ఎన్‌కౌంటర్‌

Sep 17 2025 3:37 PM | Updated on Sep 17 2025 3:38 PM

encounter in Maharashtra Gadchiroli

ముంబై: గడ్చిరోలిలో ఎన్‌కౌంటర్‌ జరిగింది. గడ్చిరోలి దండకారణ్యంలో భద్రతబలగాలు,మావోయిస్టుల మధ్య ఎదురు కాల్పులు జరిగాయి. ఈ ఎదురు కాల్పుల్లో ఇద్దరు మావోయిస్టులు మృతి చెందారు. 

