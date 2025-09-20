అక్టోబర్ 16న శబరిమలకు ద్రౌపది ముర్ము

పతనంతిట్ట: రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము వచ్చే నెలలో శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయాన్ని సందర్శించనున్నట్లు గ్లోబల్ అయ్యప్ప సంగమం ముగింపు కార్యక్రమంలో కేరళ దేవస్వామ్ మంత్రి వీఎన్ వాసవన్ ప్రకటించారు.
అక్టోబర్ 16న ప్రారంభమయ్యే 'తులం' పూజల చివరి రోజున రాష్ట్రపతి పర్యటన. ముందుగా మే నెలలో అనుకున్న ఈ పర్యటన భారతదేశం - పాకిస్తాన్ సరిహద్దు వివాదం కారణంగా రద్దు చేయబడింది.
గ్లోబల్ అయ్యప్ప సంగమం సందర్భంగా ప్రతిపాదించిన సిఫార్సులను అమలు చేయడానికి 18 మంది సభ్యుల కమిటీని ఏర్పాటు చేసినట్లు మంత్రి వాసవన్ వెల్లడించారు. దేవస్వం మంత్రి అధ్యక్షతన, దేవస్వం బోర్డు అధ్యక్షుడు కన్వీనర్గా ఉండే ఈ కమిటీ వెంటనే తన పనిని ప్రారంభిస్తుంది.
ఆధ్యాత్మిక పర్యాటక కేంద్రంగా శబరిమల
శబరిమల యాత్రను సమగ్ర ఆధ్యాత్మిక పర్యాటక కేంద్రంగా మార్చడంపై సంగం ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టింది. శబరిమల యాత్రకు అనుసంధానించబడిన వివిధ మతపరమైన ప్రదేశాలను ఏకీకృతం చేసే సమగ్ర తీర్థయాత్ర ప్రణాళిక అవసరాన్ని పాల్గొన్నవారు నొక్కి చెప్పారు. ప్రధానమంత్రి మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి, చర్చకు మోడరేటర్ అయిన టికెఎ నాయర్ ప్రస్తుత మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరచడం, భక్తులకు సౌకర్యవంతమైన "దర్శనం" అందించడం తమ లక్ష్యంగా ఈ సూచనలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ,దేవస్వం బోర్డుకు పంపుతామని స్పష్టం చేశారు.
గ్లోబల్ అయ్యప్ప సంగం చర్చలకు సానుకూల స్పందన
భారతదేశం మరియు కేరళ యువతరానికి శబరిమల ప్రాముఖ్యత గురించి అవగాహన కల్పించడానికి కొత్త మీడియాను ఉపయోగించడం, ఉత్తర భారత రాష్ట్రాలకు దాని ప్రాముఖ్యతను తెలియజేయడానికి ప్రాజెక్టులను అమలు చేయడం గురించి కూడా చర్చలు జరిగాయి. క్యూ నిర్వహణ, పార్కింగ్ నియంత్రణ, రద్దీ తగ్గింపు కోసం కృత్రిమ మేధస్సును ఉపయోగించడం సూచనలలో ఉన్నాయి. రాబోయే సంవత్సరాల్లో యాత్రికుల సంఖ్య పెరుగుతుందని ఓ అంచనా. రవాణా సౌకర్యాలు, పారిశుద్ధ్య వ్యవస్థలలో మెరుగుదల కూడా కీలకమైనవిగా పరిగణించబడ్డాయి.
గ్లోబల్ అయ్యప్ప సంగం చర్చలకు సానుకూల స్పందన వచ్చిందని ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు సభ్యుడు ఎ. అజికుమార్ ప్రశంసిస్తూ చర్చను ముగించారు. ఈ చర్చల నుండి ఫలవంతమైన ఫలితాలను ఆశిస్తూ, లేవనెత్తిన అన్ని డిమాండ్లు, సూచనలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పంపుతామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.