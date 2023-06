గీతాంజలి అయ్యర్‌.. 30 ఏళ్ల పాటు దూరదర్శన్‌లో పని చేసిన న్యూస్‌ రీడర్‌ ఇక లేరు. బుధవారం ఆమె కన్నుమూసినట్లు కుటుంబ సభ్యులు ప్రకటించారు. 1971లో దూరదర్శన్‌లో న్యూస్‌ ప్రజెంటర్‌గా చేరిన ఆమె.. ఆంగ్లంలో వార్తలు చదివిన తొలి ప్రజెంటర్‌ కూడా.

నేషనల్‌ బులిటెన్‌తో దేశవ్యాప్తంగా ఆమె మంచి గుర్తింపు దక్కించుకున్నారు. అంతేకాదు.. నాలుగు సార్లు ఉత్తమ యాంకర్‌ అవార్డు అందుకున్నారు. మీడియా రంగంలో సేవలకుగానూ గీతాంజలి.. 1989లో అవుట్‌స్టాండింగ్‌ విమెన్‌ అవార్డుగా ఇందిరా గాంధీ ప్రియదర్శిని అవార్డు అందుకున్నారు.

గీతాంజలి అయ్యర్‌.. కోల్‌కతా లోరెటో కాలేజీలో ఆంగ్లంలో గ్రాడ్యుయేషన్‌ పూర్తి చేశారామె. నేషనల్‌ స్కూల్‌ ఆఫ్‌ డ్రామా డిప్లోమా సైతం పూర్తి చేశారు. దూరదర్శన్‌ కెరీర్‌ ముగిశాక.. కార్పొరేట్‌ రంగం వైపు అడుగులు వేశారు. కాన్ఫెడరేషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియన్‌ ఇండస్ట్రీలో పని చేసిన ఆమె.. ఖాందాన్‌ అనే సీరియల్‌లోనూ చివరిసారిగా నటించారు.

Gitanjali Aiyar, India’s one of the best tv newsreaders, warm and elegant person and woman of immense substance passed away today. Deepest condolences to her family. 🙏 pic.twitter.com/4q1C6vFHbh

