న్యూఢిల్లీ: దావూద్ ఇబ్రహీం నెట్వర్క్, పాకిస్థాన్ ఇంటర్ సర్వీసెస్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఐఎస్ఐ)తో సంబంధాలు ఉన్న భారీ ఉగ్రవాద మాడ్యూల్ను ఢిల్లీ పోలీసుల స్పెషల్ సెల్ శనివారం ఛేదించింది. న్యూఢిల్లీలో కీలక స్థావరాలు, భద్రతా సిబ్బంది, ప్రార్థనా స్థలాలపై దాడులకు కుట్ర పన్నిన ఆరోపణలతో తొమ్మిది మందిని అరెస్ట్ చేసినట్టు విశ్వసనీయ వర్గాలు తెలిపాయి.
అరెస్ట్ అయిన నిందితుల వద్ద నుంచి భారీ మొత్తంలో ఆయుధాలు, హ్యాండ్ గ్రెనేడ్లు, పేలుడు పదార్థాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దేశ రాజధానిలో ఉగ్రదాడులు జరపాలనే లక్ష్యంతో పాకిస్థాన్ గూఢచారి వ్యవస్థ ‘ఐఎస్ఐ’ ఈ మాడ్యూల్ను చాలా కాలంగా అత్యంత జాగ్రత్తగా నిర్మించింది. అరెస్ట్ అయిన వారిలో నేపాల్ మూలాలు ఉన్న వ్యక్తులు కూడా ఈ నెట్వర్క్లో భాగంగా ఉన్నట్టు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
అరెస్ట్ అయిన నిందితులకు పాకిస్థాన్ మద్దతు ఉన్న హ్యాండ్లర్లు, ముంబై అండర్వరల్డ్ నెట్వర్క్కు చెందిన కార్యకర్తలతో కార్యాచరణ సంబంధాలు ఉన్నట్టు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో బయటపడ్డాయి. నిందితులకు ఢిల్లీలో అధిక ప్రాధాన్యం ఉన్న కీలక స్థావరాలు, భద్రతా సిబ్బంది, ప్రముఖ ప్రార్థనా స్థలాలను లక్ష్యంగా చేసుకోవాలని బాధ్యతలు అప్పగించినట్టు విశ్వసనీయ వర్గాలు తెలిపాయి.
ఆపరేషన్లో తుపాకులు, అత్యాధునిక పేలుడు పదార్థాలు, పలు హ్యాండ్ గ్రెనేడ్లు స్వాధీనం కావడంతో రాజధాని భద్రతకు తక్షణ ముప్పు తప్పింది. ఈ మాడ్యూల్కు నిధులు ఎలా చేరాయన్న విషయం, నియామక విధానాలు, రవాణా సహాయక నెట్వర్క్లపై ఢిల్లీ పోలీసుల స్పెషల్ సెల్ సమగ్ర దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. అనుమానిత ఉగ్రవాద కుట్రలో భాగమైన హ్యాండ్లర్లు, స్థానిక సహాయకుల పాత్రలపై కూడా దర్యాప్తు అధికారులు విస్తృతంగా పరిశీలిస్తున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, నెల రోజుల క్రితం దావూద్ ఇబ్రహీంకు చెందిన డీ-కంపెనీ నెట్వర్క్పై భారత భద్రతకు సంబంధించిన సంస్థలు కీలక విజయం సాధించాయి. పరారీలో ఉన్న అండర్వరల్డ్ డాన్ దావూద్ ఇబ్రహీంకు సన్నిహిత సహచరుడు మహ్మద్ సలీమ్ డోలాను టర్కీ నుంచి భారత్కు తీసుకువచ్చారు. 2020 నుంచి పరారీలో ఉన్న డోలాను, ఇస్తాంబుల్లోని బేలిక్డుజు ప్రాంతంలోని ఓ నివాసంలో ఆపరేషన్ ద్వారా ఇస్తాంబుల్ పోలీసు శాఖ నార్కోటిక్స్ క్రైమ్స్ విభాగం అదుపులోకి తీసుకుంది. అనంతరం అతడిపై బహిష్కరణ ప్రక్రియ చేపట్టారు.
అతడు ఢిల్లీ టెక్నికల్ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న తర్వాత ఢిల్లీ కోర్టులో హాజరుపరిచారు. 2023 నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో (ఎన్సీబీ) ముంబై కేసుతో సంబంధంగా అతడిని ముంబైకి తరలించేందుకు కోర్టు ఎన్సీబీకి 2 రోజుల ట్రాన్సిట్ రిమాండ్ మంజూరు చేసింది. ఈ కేసులో ఎన్డీపీఎస్ చట్టం కింద ఇంటర్పోల్ రెడ్ నోటీస్ జారీ అయింది.
ముంబైలోని కుర్లా ప్రాంతంలో పట్టుబడిన సహచరులు డోలా నుంచి ఆదేశాలు అందుకున్నట్టు అంగీకరించారని, దాని ఆధారంగా 126 కిలోగ్రాములకు పైగా మెఫెడ్రోన్, రూ.25,22,000 స్వాధీనం చేసుకున్నారని దర్యాప్తులో బయటపడింది. ఈ నేపథ్యంలో జరిగిన ఉన్నతస్థాయి చర్యలకు ఈ పరిణామం అనుసంధానమై ఉంది.
దావూద్ అంతర్జాతీయ మాదకద్రవ్య సామ్రాజ్య నిర్వహణలో డోలా కీలక వ్యక్తిగా భావిస్తున్నారు. పశ్చిమ ఆసియా, యూరప్ మార్గాల ద్వారా డీ-కంపెనీ అక్రమ సరుకులను సరిహద్దులు దాటి ఎలా తరలిస్తోంది? మాదకద్రవ్యాల డబ్బును సంఘటిత నేరాలకు మళ్లించేందుకు ఉపయోగించే హవాలా మార్గాలు ఎలా పనిచేస్తున్నాయి? ముంబైతో పాటు పొరుగు రాష్ట్రాల్లో క్రియాశీలంగా ఉన్న స్లీపర్ సెల్స్, పంపిణీదారులు ఎవరు అన్న విషయాలపై అతడి కస్టడీ కీలక సమాచారం అందిస్తుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.