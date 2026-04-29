 వివాహేతర సంబంధం.. పోక్సో కేసుతో చిక్కుల్లో ఆనంద్‌ నాయుడు | Congress leader Anand Naidu assaults lover minor children
Sakshi News home page

Trending News:

వివాహేతర సంబంధం.. పోక్సో కేసుతో చిక్కుల్లో ఆనంద్‌ నాయుడు

Apr 29 2026 12:38 PM | Updated on Apr 29 2026 12:46 PM

Congress leader Anand Naidu assaults lover minor children

బెంగళూరు: కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్‌ నాయకుడు రెచ్చిపోయారు. తన ప్రేయసి.. పిల్లలపై(మైనర్లు) సదరు కాంగ్రెస్‌ నేత దాడి చేసిన విషయంలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. దీంతో, ఆమె భర్త.. ఈ విషయమై పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో పిల్లల రక్షణ చట్టం (పోక్సో) కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఈ ఘటన కలకలం రేపుతోంది.

ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. బెంగళూరు ఉత్తర జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ (డీసీసీ) ప్రధాన కార్యదర్శి ఆనంద్ నాయుడు.. గత మూడు, నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఒక వివాహితతో సంబంధంలో ఉన్నాడు. వీరిద్దరి సంబంధంపై ఆమె పిల్లలు వారిని ప్రశ్నించారు. ఈ క్రమంలో ఆగ్రహంతో రగిలిపోయిన ఆనంద్‌.. వారిని చితకబాదాడు. ఇనుప రాడ్‌తో పిల్లలపై విచక్షణారహితంగా దాడి చేశారు. దీంతో, వారికి గాయాలయ్యాయి.

అనంతరం, ఇంటికి వచ్చిన ఆమె భర్త.. పిల్లల గాయాలు చూసి ఒక్కసారిగా షాకయ్యాడు. దీంతో, ఆనంద్‌, తన భార్య మధ్య ఉన్న సంబంధం బహిర్గతమైంది. వెంటనే తేరుకున్న బాధితులు.. స్థానిక పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ఆనంద్‌ నాయుడు.. తన పిల్లల కాళ్లు, చేతులు, శరీరంలోని ఇతర భాగాలపై రాడ్‌లతో కొట్టారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఈ దాడి ఆరోపణలను పిల్లలు కూడా ధృవీకరించినట్లు సమాచారం. అనంతరం, పోలీసులు పోక్సో చట్టంలోని సంబంధిత సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. అంతేకాకుండా తన అనుమతి లేకుండా తన భార్య, నాయుడు ఆస్తిని బదిలీ చేశారని బాధితుడు ఆరోపించారు. దర్యాప్తు అధికారులు కేసులోని అన్ని కోణాలను పరిశీలిస్తున్నారని తెలిపారు.

Photos

View all
photo 1

సొంతూరిలో పూజాహెగ్డే.. భక్తిలో మునిగిపోయి (ఫొటోలు)
photo 2

'గాయపడ్డ సింహం' మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

పెళ్లి వేడుకల్లో టాలీవుడ్ హీరో బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ (ఫొటోలు)
photo 4

ఏ‍ప్రిల్ గడిచిందిలా.. హీరోయిన్ రీతూవర్మ (ఫొటోలు)
photo 5

స‌మంత బ‌ర్త్ డే .. స్పెషల్‌ ఫోటోలు వైరల్‌

Video

View all
Secret Weight Loss Diet Dr Vikrant Singh Thakur Latest Interview 1
Video_icon

ఆహారాన్ని ఇలా తింటే.. జిమ్ తో పనిలేకుండానే బరువు తగ్గొచ్చు..
Ashu Reddy Case Updates Ashu Reddy 9 Crores Cheating Case 2
Video_icon

అషు రెడ్డి కుటుంబానికి నోటీసులు ఇచ్చే అవకాశం
KSR Live Show On Fuel Crisis In Andhra Pradesh 3
Video_icon

పెట్రోల్ నిల్.. లిక్కర్ ఫుల్.. పొత్తులో ఉండి తప్పుల మీద తప్పులు..
Pinnelli Ramakrishna Reddy Strong Warning To Julakanti Brahmananda Reddy 4
Video_icon

జూలకంటికి పిన్నెల్లి మాస్ వార్నింగ్
Super El Nino How It Will Impact India And The World 5
Video_icon

'మే' లో మహా ప్రళయమే.. సూపర్ మెగా ఎల్ నినో వచ్చేస్తోంది జాగ్రత్త
